رئيس شعبة الدخان: ميزانية الدولة 2021 خسرت 4 مليارات جنيه .. تفاصيل

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن نسبة زيادة السجائر هي 25 قرشا وقانون التأمين الصحي نص على أن تتم زيادة السجائر كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا على جميع أنواع السجائر.

وأضاف إمبابي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة " المذاع على قناة "المحور" ، كل من يقوم بالتدخين عليه تحمل تكلفة زيادة السجائر، مؤكدا أن الشركة الشرقية أصدرت اليوم قائمة الأسعار التي تنص علي زيادة جنيه على كل علبة سجائر تنتجها الشركة الشرقية.

وأوضح إمبابي ، أن ميزانية الدولة 2021 خسرت 4 مليارات جنيه بسبب جشع التجار، مؤكدا أن جشع تجار التجزئة هو الذى يساعد على زيادة الأسعار بشكل كبير، وطالب بنزول لجان المراقبة لمنع حدوث هذه الزيادة وبالتالي يجب على المستهلك أن يكون لديه وعي.



قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات ، إن زيادة أسعار السجائر بدأت منذ عام 2018 وذلك بعد صدور قانون التأمين الصحي عام 2017 والذي نص على زيادة الدخان الي 10% فقط وهذه الزيادة ستكون لصالح التأمين الصحي .

وأضاف ابراهيم امبابي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناة “ دي إم سي “ ، أن السجائر سيتم زيادتها 75 قرشا وكل 3 سنوات سيتم زيادتها ”ربع جنيه” مؤكدا ان الدولة خسرت منذ 2020 حتى الآن 4 مليارات جنيه .

وأوضح أن جشع تجار التجزئة هو الذى يساعد علي زيادة الأسعار بشكل كبير، وطالب بنزول لجان المراقبة لمنع حدوث هذه الزيادة وبالتالي يجب على المستهلك أن يكون لديه وعي .