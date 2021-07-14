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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدم بارد.. تفاصيل قتل أم لطفلتها الرضيعة بالبحيرة

أم تقتل طفلتها الرضيعة
أم تقتل طفلتها الرضيعة بالبحيرة

قال محمد الجارحي، محامي الأم المتهمة بقتل طفلتها  الرضيعة بالبحيرة، إن الأم اعترفت بجريمتها وقامت بتمثيلها.

 

وأضاف الجارحي،  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام" المذاع على قناة " تن"، أن النيابة وجدت الطفلة في خزان المياه، وتبلغ من العمر 14 يوماً.

 

وأشار إلى أن الأم لديها ولد يبلغ من العمر 5 سنوات، والطفلة التي تم قتلها تبلغ من العمر 14 يوماً.

 

وأوضح أن المتهمة قالت  له إن زوجها هو الذي قام بقتل الطفلة، وأنه هددها بقتلها هي وابنها إذا لم تعترف على نفسها.

 

أم تقتل رضيعتها 

أمرت النيابة العامة بأبو المطامير، حبس ربة منزل وزوجها 15 يوما على ذمة التحقيق بعد قيامها بوضع طفلتها الرضيعة فى خزان مياه أعلى السطح بعد ولادتها بأسبوعين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم أخرجتها وادعت وفاتها بشكل طبيعي، إرضاء لزوجها ورغبتها في خلفة البنين.

 

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، بلاغاً من مفتش الصحة بالإدارة الصحية، يفيد بوجود اشتباه في  حالة وفاة طفلة حديثة الولادة، وأفاد بأن دفن الطفلة جرى منذ ثلاثة أيام بقرية زاوية سالم التابعة لمركز أبو المطامير.

 

تحريات المباحث 


انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين وجود شبهة جنائية وأن وراء الوفاة والدة الطفلة "سارة. إ. ع" وضعتها حية في خزان المياه بالمنزل، ادعت وفاتها طبيعيا لإرضاء زوجها الذى يريد أن ينجب طفلا ذكرا.

 

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبو المطامير من ضبط الزوج والزوجة، وبمواجهة الزوجة اعترفت بجريمتها، وبررت ذلك بعدم رغبة زوجها في إنجاب الإناث، وأنه غضب وثار عقب ولادتها أنثى، وأعرب عن رغبته في إنجاب ولد.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق ووجهت الأم تهمة القتل العمد وتم دفن الجثة.
 


 

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