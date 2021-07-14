تعقيم أدوات التدريب في مران الأهلي بالمغرب

حرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المغرب على القيام بأعمال التعقيم لأدوات التدريب، وكذلك ملعب «كهرماء»، الذي يخوض عليه الفريق مرانه حاليا، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرص مسئولو الأهلي على إجراء عملية تعقيم شامل للوقاية من فيروس كورونا قبل انطلاق المران على ملعب «كهرماء»، الذي يبعد عن مقر إقامة الأهلي في مدينة الدار البيضاء بالمغرب بنحو ٣٠ دقيقة.

وضمت قائمة الأهلي في المغرب 28 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

وعقد موسيماني محاضرة مع لاعبي الأهلي بمقر إقامة الفريق بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، قبل التحرك إلى ملعب «كهرماء» لخوض أول مران بالمغرب قبل النهائي الإفريقي المرتقب.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى المغرب مساء أمس لمواجهة فريق كايزر تشيفز في التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة على استاد محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت المباراة على ملعب «كهرماء» الذي يبتعد عن فندق إقامة الأهلي نحو 30 دقيقة.

