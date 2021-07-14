وليد سليمان يخضع لجلسة تأهيل على هامش مران الأهلي بالمغرب

خضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة تأهيل على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بالمغرب.

ويخوض وليد سليمان حاليا برنامجًا تأهيليًّا للتعافي من إصابة التمزق في العضلة الخلفية.

وخاض الأهلي اليوم أول مران بالمغرب على ملعب كهرماء، الذي يبعد عن مقر إقامة الفريق في مدينة الدار البيضاء بنحو ٣٠ دقيقة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة كايزر تشيفز المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى المغرب أمس، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، على متن طائرة خاصة.

وضمت قائمة الأهلي في المغرب 28 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.