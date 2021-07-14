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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كورس التخسيس السريع.. مؤسس منظومة دكتور دايت يوضح

رامي عطية، استشاري
رامي عطية، استشاري التغذية و مؤسس منظومة دكتور دايت

أكد رامي عطية، استشاري التغذية ومؤسس منظومة دكتور دايت، على ضرورة متابعة الحالات باستمرار، موضحا أن فكرة الحصول على نظام غذائي بدون إشراف طبي أمر خاطئ تماما.
 

وأضاف  رامي عطية خلال حواره ببرنامج “تفاصيل” المذاع على قناة “صدى البلد 2”، أن  المركز يوفر متابعة فورية للحالات على كل وسائل التواصل الاجتماعي، منوها أن السمنة يمكن أن تتسبب في إصابة الكبد وغيره من الأجهزة.
 

وأوضح أن منظومة التخسيس تحتوي على المكونات الطبيعية، مضيفا: كل حالة يخصص لها برنامج غذائي خاص.
 

وأشار إلى أن المنظومة أصبحت توفر كورس التخسيس السريع الذي يعمل على تقليل الوزن خلال أيام.


وفي سياق آخر قال رامي عطية، استشاري التغذية و مؤسس منظومة دكتور دايت، إن علاج السمنة أصبح يتم بطريقة سهلة، موضحا: التكنولوجيا أتاحت فكرة التخسيس من المنزل.
 

وأوضح “رامي عطية” خلال حواره ببرنامج “تفاصيل” المذاع على قناة “صدى البلد 2”، أن فقدان الوزن لا يعتمد على أنظمة غذائية فقط، بل نحتاج إلى دراسة الحالة الصحية لكل فرد وتحديد الطريقة الامثل لعلاجه.
 

وأضاف أن البعض يخشى فكرة الحصول على أدوية للتخسيس، موضحا: الأدوية التي نقدمها تتكون من خلاصة الاعشاب الطبيعية ولهذا لا يوجد أي خوف أو ضرر.
 

ولفت أن السمنة يمكن أن تتسبب في حدوث عدة أمراض منها تكيس المبايض، منوها إلى أن منظومة دكتور دايت تقدم نظاما غذائيا واضحا للتخلص من السمنة.

وأضاف مؤسس منظومة دكتور دايت، التخسيس يحتاج إلى معرفة اللايف ستايل للحالة التى تحتاج إلى التخسيس.

وتابع: أنه منظومة دكتور دايت، تحتاج إلى معرفة البيانات الكاملة للعميل لوضع برنامج التخسيس المناسب".
 


 

منظومة دكتور دايت رامي عطية التخسيس كورس التخسيس السريع اخبار التوك شو

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