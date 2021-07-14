عضو بـ نقل النواب: كمسارية القطارات مظلومون من المواطنين وسلطتهم محدودة

قال النائب حسين العقاري، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن كمسارية القطارات في مضر من الفئة المظلومة، وذلك بسبب ثقافة التعامل المخطئة من قبل بعض المواطنين.

مشيرا إلى أن الكمساري يقوم بأداء عمله، وهو تحصيل قيمة التذاكر بالقطارات، ولكن هناك من يكونون مخالفين ولا يقومون بالدفع، كما أن سلطة الكمساري محدودة، الأمر الذي يعرضه لكثير من المشاكل.

وعن مشروع القانون الذي أعلن أحد أعضاء مجلس النواب التقدم به بهدف فض الاشتباك بين "كمسارية القطارات" والركاب، فى حالة عدم وجود تذكرة مع الراكب، أو مخالفة للقواعد والإجراءات المتبعة داخل هيئة السكة الحديد، عن طريق تفعيل الغرامة على البطاقة؛ قال العقاري إنه لم يطلع على مشروع القانون حتى الآن، ولكن مع ما سوف يتم مناقشته بشكل موسع من أجل الخروج في النهاية إلى حل ينهي الأزمة بين جميع الأطراف التي انتشرت بشكل كبير الفترة الماضية.

وعن إلقاء اللوم على كمسارية القطارات، قال عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن الكمسارى يؤدي واجبه المنوط به من قبل الدولة، وهو تحصيل الغرامات للحفاظ على المال العام، وهذا الأمر يعرضه لحدوث اشتباكات بين الراكب وبينه.

وأعلن النائب عبد الوهاب عن تقدمه خلال الأيام القادمة بمشروع قانون يهدف الى فض الاشتباك بين "كمسارية القطارات" والركاب، فى حالة عدم وجود تذكرة مع الراكب، أو مخالفة للقواعد والإجراءات المتبعة داخل هيئة السكة الحديد.

وأشار النائب إلى أنه من موقع مسؤولياته فإنه يرغب فى التقدم باقتراحات عن طريق تعديل تشريعى أو قرارات تصدر من الوزير المختص، تضع الحلول الحاسمة والقاطعة لمنع تكرار تلك الوقائع، وبما يمنع تماما أيا من أشكال الاحتكاك بين المواطنين وبعضهم مع المحصلين، لحفظ كرامة المواطنين من جهة، وعدم ضياع حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها التى تكون مدعومة بالأساس من جهة أخرى.

كما سيتقدم البرلمانى بمجموعة من الحلول والمقترحات، والتى تضمن فى النهاية تحصيل الغرامات على أى من الركاب، من خلال وسائل عدة، سواء من خلال توثيق الغرامة عن طريق رقم بطاقة الراكب ومطالبته بها مع دفع أية التزامات أو فواتير مستقبلية، أو إدراجها على مستحقات استخراجه للتراخيص الخاصة بالسيارات أو استخراج شهادات للمواليد أو أى من المستخرجات الرسمية، أو تحديد مدة زمنية يقوم خلالها المخالف بدفع الغرامة وفى حالة عدم الدفع خلال هذه المدة يتم إحالتها الى النيابة العامة، وهو ما يضمن حق الدولة، دون أن يضطر المواطنين إلى الدخول فى حالة سجال أو مشاجرات.

وتابع النائب عبدالوهاب خليل: "مع كامل ثقتى فى القدرات الإلكترونية للدولة المصرية الآن، والتى قطعت أشواطا هائلة فى مسار الرقمنة، فكلى ثقة فى توافر الآليات المناسبة التى تمكننا من إقرار الغرامات والضمان الأكيد لتحصيلها بعدها بأيام قليلة، وذلك دون الاضطرار إلى تكرار تلك الوقائع والحوادث التى نرفضها جميعا".

واختتم بيانه بالقول: "نهيب بالمؤسسات والهيئات ذات الاختصاص فى الدولة، سرعة التحرك لتفعيل تلك المقترحات التى ربما يضاف إليه عدم الاضطرار لدفع الغرامة بشكل فورى، وتحصيلها حتى مع بلوغ الراكب لوجهته، مع التأكيد على استعدادنا لبلورة أية رؤى تشريعية وصيغ قانونية نمكن بها الجهات المختصة من إعمال تلك الأفكار والمقترحات فى أسرع وقت".