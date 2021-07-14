أحمد جلال: حكومتنا "مسكت العصايا من النص" في مواجهة كورونا

أكد الدكتور أحمد جلال، الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، أن مصلحة الدول المتقدمة مساعدة الدول الأضعف وقت الأوبئة بتوفير اللقاحات لتخطي أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن المجتمع العالمي غير متوازن وينطوي على قدر من الظلم.

وأضاف "جلال"، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يتوقع أن يصل معدل النمو في مصر عام 2021 إلى 2.8%، قائلا "إن مصر تأثرت بكورونا مثلما تأثرت الدول الأخرى، ولكن الحكومة "مسكت العصاية من النص" ولم تتعامل مع كورونا بالقدر القوي أو التوقف بشكل كبير، لذلك لم نتأثر بشكل كبير بكورونا".

وأوضح أن زيادة عجز الموازنة ارتبط بالرغبة في زيادة الإنفاق حول كورونا، منوهًا أننا نسير في إنتاج اللقاحات ولابد من التفكير في الإصلاح الاقتصادي، كما أن الاستثمار لا يعمل بشكل آلي ونحتاج إلى تحسين المناخ.



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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، أن العالم يمر حاليا ببداية موجة جديدة عنيفة من جائحة فيروس كورونا

وقال تيدروس، : "نحن الآن نمر بالمراحل الأولى من الموجة الثالثة".

وأشار تيدروس إلى ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العالم، لافتا إلى أن هذا الأمر ناجم بالدرجة الأولى عن انتشار سلالة "دلتا" المكتشفة لأول مرة في الهند.

وتابع: "تمثل سلالة دلتا أحد أهم العوامل للارتفاع الحالي لمؤشرات الانتقال، الأمر الذي تؤزمه كذلك الاتصالات الاجتماعية والتنقلات المتزايدة، إضافة إلى الاعتماد غير المنهج للإجراءات المؤكدة في مجالين الصحي والاجتماعي".

وشدد على أن نسخة "دلتا" من فيروس كورونا انتشرت حاليا في 111 دولة حول العالم، مؤكد أن المنظمة تتوقع أن تتحول هذه السلالة إلى المهمينة.

