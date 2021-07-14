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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيراميكا كليوباترا يهزم البنك الأهلي وديا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري

صدى البلد

فاز نادي سيراميكا كليوباترا على فريق البنك الأهلي، بهدف مقابل لا شئ، في المباراة الودية التي خاضها الفريقان مساء اليوم.

قدم الفريقان مباراة حماسية، في إطار استعداداتهما لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

سجل ميدو جابر هدف فوز فريق سيراميكا كليوباترا بعد مرور ٤ دقائق من بداية الشوط الأول، بعد نجاح محمد إبراهيم في الضغط على مدافع البنك الأهلي، واستخلاص الكرة وتمريرها إلى ميدو جابر الذي سدد مباشرة في المرمى مسجلًا هدف اللقاء الوحيد

وأجرى ضياء السيد، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، عددًا من التغيرات، لمنح الفرصة لبعض اللاعبين، وعدد من الناشئين حتى يكتسبوا حساسية المباريات.

وشن فريق البنك الأهلي، عددًا من الهجمات، لكن تألق حمزة عوض حارس المرمى، حافظ على تفوق سيراميكا كليوباترا حتى نهاية اللقاء .

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين يوم ٥ أغسطس المقبل.

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