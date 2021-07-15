"بحبك" لـ تامر حسني من فيلم "مش أنا" تحقق مليون ونصف مشاهدة

حققت أغنية “بحبك” من فيلم “مش أنا” لـ تامر حسني، نجاحا كبيرا حيث كسرت حاجز المليون ونصف مشاهدة بعد طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “يوتيوب".

وحقق فيلم “مش أنا” للفنان تامر حسني منذ طرحه بدور العرض، إيرادات اجمالية بلغت قيمتها اكثر من 25 مليونا و105 آلاف جنيه.

ونجح فيلم “مش أنا” لـ تامر حسني، في تحقيق انتعاشة كبيرة بدور العرض بعد عرضه فى ظل الظروف التى تمر بها السينما بسبب انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها دور العرض.

ويعتبر فيلم مش أنا هو العمل السينمائي الأول من نوعه الذي يتم تصويره بين السعودية ومصر، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية.

أغنية “بحبك” كلمات محمد محسن الحان محمد سراج توزيع توما.