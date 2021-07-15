عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"بحبك" لـ تامر حسني من فيلم "مش أنا" تحقق مليون ونصف مشاهدة

صدى البلد

حققت أغنية “بحبك” من فيلم “مش أنا” لـ تامر حسني، نجاحا كبيرا حيث كسرت حاجز المليون ونصف مشاهدة بعد طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “يوتيوب".

 

وحقق فيلم “مش أنا”  للفنان تامر حسني منذ طرحه بدور العرض، إيرادات اجمالية بلغت قيمتها اكثر من 25 مليونا و105 آلاف جنيه.

صورة نادرة لـ تامر حسنى وأحمد شامى وبشرى من صندوق الذكريات

مش تمثال.. تامر حسنى يتصدر تريند اليوتيوب

ونجح فيلم “مش أنا” لـ تامر حسني، في تحقيق انتعاشة كبيرة بدور العرض بعد عرضه فى ظل الظروف التى تمر بها السينما بسبب انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها دور العرض.

 

ويعتبر فيلم مش أنا هو العمل السينمائي الأول من نوعه الذي يتم تصويره بين السعودية ومصر، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية.

 

أغنية “بحبك” كلمات محمد محسن الحان محمد سراج توزيع توما.

تامر حسني مش انا بحبك اليوتيوب السينما

ترشيحاتنا

الوداد البيضاوي يتوج بطلاً للدوري المغربي للمرة 21 في تاريخه

إعلام عبري: إسرائيل تستعد لمواجهة شرسة مع حزب الله في لبنان

قبلة حياة لدور النشر .. دار سما تتحدث عن نجاح معرض الكتاب

السعودية تستدعى 506 سيارات مرسيدس لخلل فنى .. تعرف عليه

الحكمة من الطواف حول الكعبة من اليسار عكس عقارب الساعة

5 طرق سهلة لاستعادة هاتف آيفون المفقود ..تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

غدا ولمدة 7 ساعات.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة| التوقيت والأماكن

خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أبطال افريقيا

الراجل هو اللي المفروض يتكسف.. قمر اللبنانية تدافع عن حملها من مجهول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ