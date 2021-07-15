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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متميز جدا ويحتوي على سلع غير موجودة.. مواطنو جنوب السودان يشيدون بمعرض "صنع في مصر".. فيديو

معرض صنع في مصر بجنوب
معرض صنع في مصر بجنوب السودان

عرض برنامج "من مصر" جولة له من داخل معرض "صنع في مصر" المقام في مدينة جوبا بجنوب السودان، وتناول أراء العديد من المواطنين ومن الشركات المصرية المشاركة في المعرض.

 

قال أحد المواطنين السودانيين، إن معرض صنع في مصر متميز جدا ويحتوي علي سلع غير متواجدة في السوق السوداني وتتميز بالجودة والمرونة في السعر.

 

وأضافت إحدى المواطنات السودانيات ، أن السلع مصرية جيدة جدا وأسعارها مناسبة جدا مؤكدة علي جودة المنتجات المقدمة من قبل الشركات المصرية المشاركة في المعرض .

 

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قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ، إنها تشرفت بافتتاح فعاليات معرض " صنع في مصر " والذى يتم إقامته في مدينة جنوب جوبا بجنوب السودان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة أكثر من 40 شركة مصرية بقطاعات متنوعة سواء من المواد الغذائية ، الأدوية الطبية وبعض الصناعات المتطورة.

وأضاف ضيو ماطوك، مقرر وساطة جنوب السودان  أن  معرض " صنع في مصر " يأتي في إطار تعزيز أواصر الاقتصادية بين مصر وجنوب السودان كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار المصرية في الشهر الماضي .


ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية هي من تقرب أواصر الصلة بين الشعوب وهناك علاقات قوية  واقتصادية ، تجارية بين مصر وجنوب السودان وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين .


يذكر أن الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قد أعلنت  أنه تقرر إنشاء قاعة مؤتمرات مصرية بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان؛ لتكون مقرًا دائمًا لعرض المنتجات المصرية لتلبية احتياجات دولة جنوب السودان من السلع والمنتجات، حيث سيتم إنشاء القاعة من خلال القطاع الخاص.


وأشارت وزيرة التجارة، إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من انشاء اول فرع للبنك الأهلي المصري بدولة جنوب السودان والذى سيتم افتتاحه خلال شهر سبتمبر المقبل ، حيث سيكون له دور كبير في تعزيز حركة التجارة بين البلدين .


ولفتت “جامع”، إلى أن الشركات المصرية المشاركة بمعرض صنع فى مصر أجرت مباحثات مع عدد من الشركات الجنوب سودانية ، وهناك اتفاقات مبدئية لبدء تصنيع مشترك لبعض المنتجات، وهو الأمر الذى يسهم فى تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين، وكذا نقل التكنولوجيا الصناعية المصرية لسوق جنوب السودان.

وافتتحت وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في حضور الدكتور جيمس وانى ايجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، فعاليات معرض صنع في مصر المقام بمدينة جوبا خلال الفترة من ١٣ الى ١٦ يوليو الجاري، بحضور وزيري التجارة والاستثمار بحكومة جنوب السودان الى جانب المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير محمد قدح، سفير مصر في جنوب السودان.


وأوضحت “جامع”، خلال كلمتها في الافتتاح، أن المعرض والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات يأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لمضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الإفريقي، وتفعيلاً للاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع تلك الدول لتسهيل حركة التجارة البينية وتذليل العقبات التي قد تعوق حركة التبادل التجاري المشترك، لافتة إلى أن السوق الجنوب سوداني يعتبر من الأسواق الإفريقية الناشئة والواعدة التي تمتلك فرص كبيرة امام الصادرات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.


وأشارت الوزيرة إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر ودولة جنوب السودان تشهد خلال المرحلة الحالية زخماً غير مسبوق على المستويين الرسمي ومستوى دوائر الأعمال وذلك بين قيادات ومسؤولي ورجال الاعمال بالبلدين التي كان أخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية شهر نوفمبر الماضي لمدينة جوبا، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصرى إلى دولة جنوب السودان منذ استقلالها عام 2011.

 

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