قبول تظلمات وموافقة على طلبات تقنين أراضي الدولة في اجتماع لجنة البت

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم (79) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة ،وذلك بحضورالدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام،المستشار مصطفى أحمد على السمين مفوض الدولة بالمحافظة،والمستشار العسكرى للمحافظة،والأستاذة لمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، الأستاذ أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.



وتمت الموافقة خلال الاجتماع على 27 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن"إلى 2730 طلبا،وقبول 2 تظلم ،فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1422 عقدا موزعا (1009عقود مباني+413عقد زراعة)،وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.