أخبار التوك شو.. حقيقة ارتفاع أسعار السجائر.. والصحة العالمية: لم نرصد متحور لامبدا في الدول العربية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصدها لكم خلال التقرير التالي:



أحمد عز : فيلم العارف يعتبر أعلى ميزانية مقارنة بالأفلام الحالية

قال الفنان أحمد عز، إن رسالة فيلم العارف هي ضرورة إعمال العقل وعدم تصديق ما يتم الترويج له دون تقصي الحقائق.



أم تروي تفاصيل مقتل ابنها على يد خطيبته.. فيديو

روت أم كمال، تفاصيل وفاة ابنها على يد خطيبته، قائلة:" كنت دايما رافضة البنت دي وهو مكنش بيسمع الكلام".



في ذكرى رحيلها.. شبهة جنائية وحادث مدبر.. لغز وفاة أسمهان| تفاصيل

قال عادل السيد مؤسس ورئيس جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، تعليقا على الذكرى الـ 77 لوفاة الفنانة أسمهان، إن وفاة أسمهان كان بها شبهة جنائية وكانت بفعل فاعل ولم تكن وفاتها طبيعية .



ارتفاع أسعار السجائر.. الشرقية للدخان توضح

قال هاني أمان المدير التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، إننا لا نشجع على التدخين ولا نقوم بأي أنشطة دعائية للسجائر، مضيفا:" ضرائب السجائر تتجه إلى خزينة الدولة".



"المنتحر كافر ولا مش كافر؟".. الشيخ يسري عزام يجيب ..فيديو

قال الشيخ يسري عزام إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إن :" المنتحر ليس كافرًا وأمره إلى الله وحده وما ربك بظلام للعبيد ".



دول ما صدقوا| وزيرة الهجرة توضح أهمية المبادرة الرئاسية إحياء الجذور.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور" قُدمت من الوزراة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف لتسليط الضوء على الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش في مصر، وترسيخ العلاقات التاريخية بين مصر واليونان وقبرص.





إبراهيم عيسى: استعادة مصر لقوتها الإقليمية يزعج القوى الكبرى ويحفزها ضدنا.. فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن العالم التفت إلى أن مصر تستعيد قوتها الإقليمية، والعالم كله أصبح الآن معترفا بدور مصر في القُطر والإقليم، من تدخل مصر ودورها في ملف العراق والأردن وإعمار العراق، مشيرًا إلى أن صعود قوة مصر الإقليمية؛ حفَّز بعض القوى العالمية ضدنا، وأزعج القوى الكبرى.





بدم بارد.. تفاصيل قتل أم لطفلتها الرضيعة بالبحيرة

قال محمد الجارحي، محامي الأم المتهمة بقتل طفلتها الرضيعة بالبحيرة، إن الأم اعترفت بجريمتها وقامت بتمثيلها.





هل تصرف الدولة علبة سجائر على كل بطاقة تموين؟.. تفاصيل

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، تفاصيل زيادة أسعار السجائر بنحو جنيه واحد، مشددًا على أن كل مدخن أن يتحمل التكلفة.



الصحة العالمية: لم نرصد متحور لامبدا في الدول العربية.. وانخفاض إصابات كورونا في مصر

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر تشهد انخفاضا مستمرا في إصابات فيروس كورونا نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها للحد من انتشار الفيروس بالتوازي مع استخدام اللقاحات بشكل موسع.