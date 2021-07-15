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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أسس التربية السليمة بثقافة الأسمرات

صدى البلد

فى إطار اهتمام وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم بعقد المحاضرات التثقيفية والتوعوية للمرأة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ندوة بعنوان "أسس التربية" للدكتورة منة الله سيد دكتوراه فى الإعلام وثقافة الأطفال، بقصر ثقافة الاسمرات بفرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان.

 

وبدأت المحاضرة بسؤال عن أهم العقبات والمشكلات التي تواجههم كأمهات في تربية أبناءهم، واستمعت لكل ما يجول في أذهانهم وتناقشت معهم، وقامت بتعريف من هو الطفل وبعض من حقوقه، وشرح بعض أسس التربية الإيجابية السليمة وأهمية الأمان العاطفي بالنسبة للأطفال وبعض أساليب التحكم في الانفعال وقت الغضب وأنه يجب علينا تقبل الأبناء والعمل على تعديل سلوكهم.

 

وفي نهاية المحاضرة تحدثت بإيجاز عن تقسيم مراحل النمو المختلفة وان لكل مرحلة سمات معينة يجب فهمها لمساعدة الأمهات على التقبل، كما قامت بالاستماع لأسئلة الحضور والرد عليها، وذكرت عام فرع ثقافة القاهرة أن أساسيات التربية الحديثة للأبناء ودور المرأة في الحفاظ على الأسرة، يأتي في إطار اهتمامنا بالمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية .

ثقافة ثقافة الاسمرات ثقافة أحمد بهاء الدين ثقافة احمد بهاء

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