على خطى مرتضى منصور.. لبيب: الزمالك بطل القرن والكاف سلب اللقب

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، على أن ملف لقب نادي القرن الـ 20 في قارة أفريقيا لم يتم غلقه كما يتصور البعض.

وقال لبيب في لقاء جماهيري مع مشجعي القلعة البيضاء عبر تطبيق (كلوب هاوس)، إن رأيه الشخصي أن الزمالك الأكثر تتويجاً بالألقاب في القرن العشرين ونظام النقاط الذي لجأ له الاتحاد الأفريقي “كاف” كان هدفه سلب الحق من الزمالك وعدم منحه الجائزة.

وأضاف: “هذه قناعتي ولكن الحصول على حق الزمالك في هذه القضية يجب أن يكون بأسلوب ممنهج وبنفس طويل، لأنه سيحصل على وقت كبير للحصول على هذا الحق ويعود لأصحابه وهو الزمالك”.

وأشار حسين لبيب إلى أن اللجنة المؤقتة تعمل بشكل ممنهج وهدفها الرئيسي أن يعمل الزمالك بأسلوب مؤسسي، موضحا أنه يهدف لإنشاء فروع في كل مكان باسم القلعة البيضاء.