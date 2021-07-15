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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يناشد بتوفير فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5 %

صدى البلد

ناشد المواطن السيد علي السيد علي جبر ، المقيم دسونس ام دينار-مركز دمنهور-محافظة البحيرة، الحاصل على مؤهل دبلوم صناعي، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن لتوفير وظيفة له ضمن نسبة الـ5%.


وقال في رسالته: “أنا أعاني من ورم خبيث بالمخ وقمت بتركيب جهاز صمام في المخ لتفريغ السائل النخاعي وبعد ذلك قمت بإجراء عملية جراحية لاستئصال هذا الورم وتم علاجي إشعاعي ومازالت اخضع للمتابعة المستمرة وعمل الفحوصات والاشاعات الطبية اللازمة".

وأضاف: “حيث انني حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية وتم اعفاءي من أداء الخدمة العسكرية وذلك بسبب عدم اللياقة الطبية فالرجاء من سيادتكم التكرم بالموافقة على تعيين للعمل على تحدي الوظائف الشاغرة بالمحافظة وذلك نظرا لظروفي الصحية والمساعدة على علاجي حيث انني أن والدي عامل زراعي ليس له أي دخل، مناشداً المسئولين بوزارة التضامن النظر في أمره وتوفير معاش تكافل و كرامة  وفرصة عمل لها ضمن نسبة الـ 5%، لتستطيع توفير مصدر دخل ثابت لإعانته على أعباء الحياه ، وتوفير مستلزمات لأسرتي اخي واختي المعاقين إعاقة كاملة".

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 01283283298

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

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محافظة البحيرة فرصة عمل عامل زراعى وزارة التضامن تكافل و كرامة توفير فرصة عمل مركز دمنهور وظائف خدمة بين الناس

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