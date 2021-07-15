مواطن يناشد بتوفير فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5 %

ناشد المواطن السيد علي السيد علي جبر ، المقيم دسونس ام دينار-مركز دمنهور-محافظة البحيرة، الحاصل على مؤهل دبلوم صناعي، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن لتوفير وظيفة له ضمن نسبة الـ5%.



وقال في رسالته: “أنا أعاني من ورم خبيث بالمخ وقمت بتركيب جهاز صمام في المخ لتفريغ السائل النخاعي وبعد ذلك قمت بإجراء عملية جراحية لاستئصال هذا الورم وتم علاجي إشعاعي ومازالت اخضع للمتابعة المستمرة وعمل الفحوصات والاشاعات الطبية اللازمة".

وأضاف: “حيث انني حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية وتم اعفاءي من أداء الخدمة العسكرية وذلك بسبب عدم اللياقة الطبية فالرجاء من سيادتكم التكرم بالموافقة على تعيين للعمل على تحدي الوظائف الشاغرة بالمحافظة وذلك نظرا لظروفي الصحية والمساعدة على علاجي حيث انني أن والدي عامل زراعي ليس له أي دخل، مناشداً المسئولين بوزارة التضامن النظر في أمره وتوفير معاش تكافل و كرامة وفرصة عمل لها ضمن نسبة الـ 5%، لتستطيع توفير مصدر دخل ثابت لإعانته على أعباء الحياه ، وتوفير مستلزمات لأسرتي اخي واختي المعاقين إعاقة كاملة".



للتواصل مع القارئ من خلال رقم 01283283298

أقراء ايضا

سامح يناشد الحكومة بتوفير فرصة عمل لإعانته على المعيشة

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.



214686386_552251522443779_7569697992960330532_n

217186209_346517786939006_8699127298645896356_n

217712090_228859579059852_3386394564267751679_n