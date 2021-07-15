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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أية قاسم تنتهي من تصوير 60 دقيقة مع ياسمين رئيس وتتعاقد على العلمين

صدى البلد

انتهت الفنانة و عارضة الأزياء أية قاسم من تصوير مشاهدها في  مسلسل "60 دقيقة" مع النجمة ياسمين رئيس  حيث   تم تصويره  في العاصمة اللبنانية بيروت.

يقوم ببطولة مسلسل "60 دقيقة" الفنانة ياسمين رئيس، وتظهر خلاله بشخصية فتاة تدعى ياسمين ويدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.

بينما يؤدي الفنان محمود نصر في المسلسل دور طبيب نفسي شهير يعيش حياة هادئة مستقرة، قبل أن يتعرض مع زوجته التي تؤدي دورها ياسمين رئيس إلى حادثٍ يقلب حياتهما رأسًا على عقب.

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ياسمين رئيس في لبنان للمرة الثانية لتصوير مسلسل 60 دقيقة

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ياسمين رئيس تبدأ تصوير مسلسل "60 دقيقة" .. تفاصيل

مسلسل "60 دقيقة" مكون من 9 حلقات ومن المقرر عرضه على منصة شاهد،  بطولة ياسمين رئيس، محمود نصر، سوسن بدر، شيرين رضا وآخرون تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.

وكانت  أية قاسم  قد انضمت مؤخرا إلى أحداث فيلم «العلمين» ومن المقرر أن تصور مشاهدها بعد العيد، ويعد الفيلم البطولة المطلقة الأولي للفنانة ريم البارودي، ويشاركها الفنان خالد سليم، أحمد كرارة، محمد مهران، محمود حجازي، العمل من تأليف محمود وهبة، وإخراج محمد جمال الحديني.

نشرت الفنانة  ياسمين رئيس صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت ياسمين رئيس في الصورة بإطلالة جذابة خلال قضاء إجازتها الصيفية، وقد حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

 

وتشارك الفنانة ياسمين رئيس في مسلسل "60 دقيقة"، ومن المُقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها بعد عشرة أيام، والمسلسل تدور أحداثه في فترتين مختلفتين، في إطار عشر 10 حلقات.

 

ياسمين رئيس الفنان خالد سليم محمود حجازي مسلسل 60 دقيقة فيلم العلمين محمد مهران

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