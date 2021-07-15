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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب : 5 مصادر لاتخاذ القرار مع فريق الكرة بالزمالك

حسين لبيب
حسين لبيب

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، على أن هناك 5 مصادر تعتمد عليها اللجنة لاتخاذ القرار مع فريق كرة القدم بقيادة باتريس كارتيرون.  

وقال لبيب فى لقاء جماهيري مع مشجعي القلعة البيضاء عبر تطبيق (كلوب هاوس) إن اللجنة بحاجة إلى 60 يوما بعد عيد الأضحى من أجل ترتيب العديد من الأمور الخاصة بشركة كرة القدم، وعلى رأسها تقييم الأصول بجانب العمل على تطوير واستحداث إدارات لقطاع الكرة، بجانب التعاون مع مدرسة أوروبية لتطوير قطاع الناشئين وتطوير شعار ولوجو الزمالك.

وأوضح أنه سينهي هذه الملفات وسيحاول الحصول على الموافقات من الجهة الإدارية ووزارة الرياضة، مؤكدا أن هذا الملف سيكون مفتوحا للمجلس المنتخب لإنجازه حال عدم إتمامه من جانب اللجنة الحالية.

شركة كرة القدم.. وإدارة التسويق

وأشار إلى أن اللجنة المؤقتة لها القرار النهائي في كافة الاختيارات الخاصة بكرة القدم، ولكن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني له الرؤية الكاملة، والتي تعتمد عليها اللجنة ضمن 5 مصادر لاتخاذ القرار.

وأكد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أنه يسعى لإنشاء إدارة للتسويق بالقلعة البيضاء، كما أن هناك خطة لتطوير العمل الإعلامي والمنظومة الخاصة بالنادي.

حسين لبيب نادي الزمالك باتريس كارتيرون كرة القدم عيد الأضحى

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