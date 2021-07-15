رمضان صبحي: سنبذل كل جهدنا لرفع اسم مصر فى الأولمبياد

قال رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم ، إن لاعبي الفراعنة متحمسون لتحقيق نتائج إيجابية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

وأضاف صبحي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "الجميع في المنتخب الأولمبي يبذل مجهودًا كبيرًا من أجل تحقيق نتائج جيدة".



وأضاف: "سنذهب لأجواء جديدة وفارق توقيت وسنواجه منتخبات قوية، ولكن دائمًا نتحدث سويًا عن تقديم شيء جيد لبلدنا".

وأردف: "أي بداية تكون صعبة، وأيًا كان الفريق الذين سنواجهه سنبذل كل جهدنا حتى لا نقلل من اسم منتخب مصر".

واختتم: "يجب أن نتحلى بالثقة بالنفس ونؤدي كل ما علينا".