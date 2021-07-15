السفير البريطاني بالقاهرة يكشف موقف لندن من أزمة سد النهضة والحل المصري.. فيديو

قال جيفري آدامز، السفير البريطاني بالقاهرة، إنه يجب فهم ومعرفة أهمية أزمة سد النهضة بالنسبة لـ الحكومة المصرية والشعب المصري بصفة عامة، مشيراً إلى مشاركته في جلسة مجلس الأمن الأخيرة.

وأضاف جيفري آدامز خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن موقف مصر تجاه سد النهضة كان واضحاً في الجلسة، وذلك من خلال كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري بمجلس الأمن، الذي حضر بذاته.

وكشف السفير البريطاني بالقاهرة عن موقف بريطانيا من أزمة سد النهضة، قائلاً: "بريطانيا دائماً مع استئناف المفاوضات تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، والتوصل لحل سلمي، وإيجابي لكافة الأطراف المعنية، بما فيهم مصر، في أسرع وقت ممكن".

وتابع جيفري آدامز، السفير البريطاني بالقاهرة، أن بريطانيا بعيدة عن هذه الأزمة، ولكن لديها علاقات جيدة مع كافة الأطراف، معقباً: " كون بريطانيا عضو دائم بمجلس الأمن للأمم المتحدة، فإنها لا تريد التدخل في تفاصيل المفاوضات، ولكن ما تريده هو مساعدة كافة الأطراف المعنية وتشجيعهم من أجل الوصول إلى حل سلمي وإيجابي، واستئناف المفاوضات.