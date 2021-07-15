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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جماهير الأهلي تسب شيكابالا دائما

حازم إمام: لو استمر فيريرا مع الزمالك لحقق إنجازات جوزيه مع الأهلي

فيريرا
فيريرا

قال حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه انضم للقلعة البيضاء عن طريق الاختبارات عام 1995، وأطلقوا عليه في قطاع الناشئين حازم إمام نسبة للإمبراطور حازم إمام نجم القلعة البيضاء الأسبق، وأن هذا الاسم ساعد كثيرًا في شهرته.

وأضاف حازم إمام خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المُذاع عبر قناة "الزمالك": "أهم موسم في حياتي بالزمالك 2014، عندما حققنا الدوري وكأس مصر، وكنت أحلم بتحقيق الدوري منذ صعودي للفريق الأول".

وتابع: "فيريرا مدرب عبقري ونقل الفريق نقلة أخرى، وحزنت جدًا على رحيله وكل اللاعبين، هو مدرب مختلف عن أي أحد تولى تدريب الزمالك".

واختتم: "لو كان فيريرا استمر مع الزمالك لحقق نفس إنجازات مانويل جوزيه مع الأهلي، لأنه كان يحب الأبيض وأراد الاستمرار".

الهجوم على شيكابالا 

وعن شيكابالا  قال حازم إمام :" كان يتعرض للسباب من قِبل الجماهير الأهلي في الإمارات وفى الدوري أيضا، وسمعنا ألفاظ لا يتحملها أحد، ولكن هذا لا يؤثر على مستواه في الملعب".

وأكمل: "لعبنا في الدوري هذا الموسم خلال 10 أيام 3 مباريات في 3 محافظات مختلفة، ضغط غير طبيعي، وحتى الآن لم نعلم سبب تأجيل مباراة غزل المحلة، هذا شىء من ضمن الأشياء الغريبة التي تحدث مع الزمالك".

حازم امام الزمالك فيريرا مانويل جوزيه الأهلى شيكابالا

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