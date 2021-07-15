مضمار شرم الشيخ الدولي للهجن.. الأول على مستوى العالم «مضاء ليلا»

أصبح مضمار شرم الشيخ الدولي للهجن أول مضمار مضاء ليلا لإقامة المسابقات، حيث اقترح الفكرة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأرسلها لوزارة الشباب والرياضة لدراستها، و،أعجب بها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واعتمدها، ثم كلف المحافظ رئيس مدينة شرم الشيخ بالتنفيذ مع متابعة أسبوعية من المحافظ لكافة مراحل العمل.

قال اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ بطرق غير تقليدية وغير مكلفة أولها استخدام خوارج الأسفلت من تطوير الطريق الدائرى وفرمة وتكسية الطرق الترابية المعدة للسيارات المرافقة للهجن وسيارات البث والتصوير التليفزيونى والمعلقين والإسعاف والتأمين بعرض 5 أمتار وطول 6 كم ، كما استخدم المواسير والبلدورات القديمة المتهالكة وإعادة تدويرها وطلائها فضلا على استخدام الأعمدة القديمة ورفع كفاءتها وطلائها وغرسها بطول المضمار وتوصيل الكهرباء ، ليصبح المضمار فى اتم الاستعداد لإقامة مسابقات دولية ليلية مما سيؤدى إلى ثورة فى مسابقات الهجن الدولية.

فضلا على غرس عدد 300 نخلة مثمرة ، بالإضافة إلى عمل 2 بوابة لسباقات 3كم وسباقات 5 كم ليصبح المضمار جاهزا لجميع السباقات،هذا بالإضافة للبدء في إنشاء المستشفى البيطرى بالمنطقة لعلاج الهجن ، وإنشاء قرية للتراث البدوى خلف المنصة لعرض المنتجات البدوية والسيناوية وإقامة معارض دولية على هامش السباقات ، فضلا على تطوير شامل للمنصة الرئيسية وتزويدها بأحدث الأجهزة الإلكترونية والشاشات وأجهزة التكييف لتكون جاهزة لاستقبال كافة الضيوف من أنحاء العالم ،على أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال هذا العام ويتم افتتاح هذا التطوير فى الذكرى الثانية لافتتاح المضمار فى 16 يناير 2022

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