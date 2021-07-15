عضو مجلس السيادة السوداني: الترتيبات الأمنية تواجهها بعض العقبات

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مالك عقار، أن الترتيبات الأمنية، المتعلقة باتفاق السلام، لم تبدأ بعد، وتواجهها بعض العقبات أهمها شح الموارد وقضية عودة اللاجئين وضرورة تكوين جيش وطني موحد تدعمه إرادة سياسية قوية.



والتقى عقار، أمس الأربعاء، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي انيتي ويبر، حيث تناول اللقاء عددًا من القضايا أبرزها قضية سد النهضة وما تشهده من تطورات، بجانب الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وتحقيق التحول الديمقراطي بالسودان.



وأكد عضو مجلس السيادة التزام الحكومة بشعارات الثورة، التي أسقطت النظام السابق، معربا عن تفاؤله بنجاح الفترة الانتقالية رغم التحديات التي تواجهها.



وأشار إلى ضرورة مساهمة الاتحاد الأوروبي في بناء القدرات وتهيئة المؤسسات للانتخابات لتحقيق الديمقراطية التي افتقدها السودان كثيرا.



وفيما يتصل بقضية الفشقة (شرق السودان)، قال عضو مجلس السيادة، إن الأمر يحتاج إلى نقاشات واسعة من أجل مصلحة السودان.



وأضاف أن مسألة تقرير المصير والعلمانية تعتبر من التحديات التي تواجه التفاوض، وأن طرح العلمانية في هذه المرحلة غير مجدٍ ويجب إرجائها إلى المؤتمر الدستوري.

