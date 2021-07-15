حمادة طلبة يعلن اعتزاله كرة القدم ويكشف أولى خطواته المستقبلية

أعلن حمادة طلبة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، اعتزاله لعب كرة القدم نهائيًا، وكشف عن أولى خطواته القادمة.



وقال طلبة خلال تصريحات عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "أعلنت اليوم اعتزالي كرة القدم، وراضٍ عن مسيرتي كلاعب منذ بدايتي بصفوف المريخ البورسعيدي مرورًا بجميع الأندية التي لعبت لها".

وأضاف: "انضممت للمنتخب الوطني الأول تحت قيادة الأمريكي بوب برادلي، ثم تواجدت مع الأرجنتيني هيكتور كوبر وشاركت في أكثر من مباراة حاسمة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية، أبرزها مباراة نيجيريا الشهيرة".

وأتم: "سأبدأ أولى خطواتي في مجال التدريب مع نادي الجمارك البورسعيدي بالقسم الرابع، وسأبدأ فترة الإعداد والتجمع خلال الأيام المقبلة".

محطات حمادة طلبة الرياضية

حمادة طلبة الذي بدأ مع المريخ البورسعيدي في موسم 1999- 2000، وبعد ذلك انتقل إلى أسمنت السويس ثم سموحة ومصر للمقاصة والزمالك ومنها المصري ثم إنبي وبيراميدز.

وحقق مع الزمالك لقب الدوري المصري وكاس مصر موسم 2014 - 2015، وقدم أداء رائعاً في الجبهة اليسري الذي جعل الأجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر حينها ضمه إلي قائمة الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في الجابون 2017.

وكان لحمادة طلبة دور كبير في تأهل منتخب مصر لـ أمم إفريقيا 2017، بعدما أنقذ كرة من على خط المرمي في مباراة نيجيريا الشهيرة، التي استطاع الفراعنة من خلالها التأهل إلى بطولة الأمم الإفريقية.