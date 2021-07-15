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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف العريان: لم نستقر على اسم حامل علم مصر في أولمبياد طوكيو.. فيديو

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

قال شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية، إن ترتيبات سفر المنتخب الأولمبي، صباح اليوم الخميس، تسير بشكل جيد، حيث تسافر البعثة على متن طائرة خاصة، لتوفير سبل الراحة لهم قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف العريان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن هناك متابعة يومية للجنة الطبية مع البعثة المصرية المسافرة إلى طوكيو، لعدم خرق قواعد الإجراءات الاحترازية المتبعة، مشيرًا إلى أن الزي الرياضي للبعثة أشاد به الجميع، خاصة وأنه تم اختياره بعناية لتفادي الأخطاء السابقة، فضلًا عن أنه تم اختياره بالتعاون مع اتحاد الكرة.

واستكمل تصريحاته، أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على اسم حامل علم مصر في أولمبياد طوكيو، ولم يتم مناقشته، إلا أن يوم 20 يوليو الجاري، سيتم الإعلان عنه وإرساله إلى اللجنة المنظمة للدورة، مشيرًا إلى أن البعثة بها 134 لاعبًا ولاعبة، من بينهم على الأقل 12 يستحقون حمل علم مصر.

قائمة منتخب مصر الأولمبي:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، ومحمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي، أحمد رمضان بيكهام، أسامة جلال، أحمد حجازي، محمد عبدالسلام، محمود حمدي الونش، أحمد أبوالفتوح ، وكريم فؤاد.

الوسط: عمار حمدي، أكرم توفيق، وإمام عاشور.

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، إبراهيم عادل، ناصر ماهر، وعبدالرحمن مجدي.

الهجوم: أحمد ياسر ريان، صلاح محسن، وناصر منسي.

شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المنتخب الأولمبي أولمبياد طوكيو 2020 محمد الشناوي طاهر محمد طاهر اكرم توفيق

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