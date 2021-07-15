ناجي جدو: عاملان لترجيح كفة الأهلي أمام كايزر تشيفز

قال محمد ناجي جدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجونة المعتزل، إن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا المقبلة بين المارد الأحمر وكايزر تشيفز، ستكون صعبة كونها مباراة نهائية.

وأضاف جدو في تصريحات تلفزيونية لفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "مباريات الدور النهائي تتطلب شخصية خاصة، وهذه الشخصية تتوفر في لاعبي الأهلي".

وأضاف: "بيتسو موسيماني أظهر شخصية في المباريات الكبيرة، والأهلي قادر على حسم البطولة بخبرة لاعبيه ومديره الفني".

واستكمل: "نهائي النسخة الماضية أمام الزمالك كان صعبًا على الأهلي، ونظريًا كايزر تشيفز أسهل من الزمالك، لكن أيضًا هي مباراة نهائية وهامة، وطالما الفريق الجنوب إفريقي وصل للنهائي في ظل عدم ترشحه، إذن هو فريق كبير وسيقاتل أمام الأهلي".

محمد شريف نجم العاشرة

واستطرد: "أتوقع أن محمد شريف سيكون نجم العاشرة، وأتمنى أن يكون له تأثير قوي، ولكن الأهم حسم البطولة ولا يهم من يحرز الأهداف".

واستكمل: "أتمنى أن يكون صلاح محسن، جدو جديد في الكرة المصرية، هو يسير بشكل جيد وعاد لمستواه عندما كان في إنبي، أحب طريقة لعبه والفترة الأخيرة بدأ في وضع قدمه على الطريق الصحيح، وكلما شارك بديلًا يحرز أهدافًا، وأتمنى الفترة القادمة يكون أفضل، ويواصل تسجيل الأهداف إذا شارك بديلًا في النهائي".

وأتم: "لم أكن أتمنى الرحيل من الأهلي، والسبب أنه كان لدي إصابة طويلة، والجهاز الفني لم يمنحني الفرصة، لكني راض عن فترتي مع الفريق وكانت مليئة بالبطولات".

واختتم جدو: "حصلت على بطولة إفريقيا وشاركت في كأس العالم للأندية واحترفت وفعلت كل شيء.. كنت أتمنى أن أنهي مسيرتي في الأحمر، ولكن كل شيء نصيب".