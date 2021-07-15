الزمالك يهنئ الوداد بفوزه بلقب الدوري المغربي

حرص الحساب الرسمي لنادي الزمالك على تقديم التهنئة لنادي الوداد المغربي، عقب تتويجه ببطولة الدوري المغربي، بفارق 11 نقطة عن نادي الرجاء؛ إذ خاض 27 مباراة، نجح في الفوز بـ19، وتعادل في 6 أخرى، وتعرض للهزيمة في مباراتين.

فيما خاض الرجاء نفس عدد المباريات، ونجح في الفوز بـ15 مباراة، وتعادل في 7، وخسر في 5 أخرى.

وكتب حساب الزمالك للوداد المغربي: «ديما وداد.. يهنئ نادي الزمالك المصري شقيقه التاريخي على تتويجه بلقب الدوري المغربي الممتاز موسم 2020/2021».

الزمالك والوداد علاقة تاريخية



ويهنئ نادي الزمالك المصري شقيقه التاريخي في الأبيض والأحمر نادي الوداد الرياضي المغربي على تتويجه بلقب الدوري المغربي الممتاز موسم 2020/2021. الزمالك الوداد

ونجح الوداد في حسم اللقب لصالحه بعد الفوز على مستضيفه مولودية وجدة بنتيجة 0-2.