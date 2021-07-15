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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد مرور 4 ساعات.. الدفاع المدني ينقذ عقار الطالبية من كارثة النيران.. صور

صدى البلد

أنقذت وحدات الدفاع المدنية عقار منطقة الطالبية من كارثة محاصرة النيران للطابقين الأرضي والأول به.

حيث نشب حريق في الواحدة من صباح اليوم الخميس، في محلات تجارية أسفل عقار في الطالبية.

وكشفت مصادر أمنية، تفاصيل اشتعال النيران في عقار بمنطقة الطالبية في الجيزة.

وشرحت المصادر، أن الحريق نشب في معرض سجاد بالطابق الأرضي والأول مرتفع بالعقار، وامتد إلى سوبر ماركت ومحل ملابس في ذات العقار.

فيما تحاول وحدات الدفاع المدني السيطرة على السنة اللهب ومحاصرتها ومنع امتدادها.

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن الحريق نشب في عقار مكون من ١٣ طابقا.

وشرحت التحريات أن الحريق شب في المحلات التجارية المتواجدة في الطابق الأرضي والأول، وتصاعدت السنة اللهب الي واجهة الطابق الثاني.

وباشرت وحدات الدفاع المدني وقوات الإنقاذ جهودها باستخدام السلالم الهيدروليكية لاخلاء سكان عقار الطالبية الذي يشهد حريق هائل في محلات تجارية اسفله، وذلك بعد ارتفاع النيران للطابق الثالث.

ودفعت الادارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارة إطفاء مدعمة بالسلم الهيدروليكي، لمحاولة السيطرة على السنة اللهب المتصاعدة من حريق محال تجارية اسفل عقار في الطالبية.

وتدخل أهالي المنطقة مستخدمين جرادل مياه لمحاولة مساعدة قوات الإطفاء في السيطرة على الحريق.

وتباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة، عمليات إخلاء سكان عقار الطالبية الذي يشهد حريق هائل في محال تجارية أسفله، وكذلك بعض العقارات المجاورة له تحسبا لامتداد النيران.

وقامت الجهات المختصة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، بفصل الكهرباء والغاز عن عقار الطالبية الذي يشهد حريقا هائلا في محال تجارية أسفله، وعقارات مجاورة له.

ودفعت الادارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بخزان مياه لمحاولة السيطرة على حريق نشب في محل تجاري أسفل عقار في ميدان الساعة بمنطقة الطالبية.

فيما ارتفعت ألسنة اللهب المتصاعدة من الحريق، حتى الطابق الثالث في ذات العقار.

وتبذل الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها بمحاولة السيطرة على السنة الحريق واخماده.

تلقت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، بلاغا يفيد باشتعال النيران في محل تجاري أسفل عقار.

وعلى الفور تم الدفع بـ ٦ سيارات إطفاء لموقع الحريق لمحاولة السيطرة عليه ومنع امتداده.

وتحاول قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق ومحاص السنة اللهب.

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