شيرين عبد الوهاب تعزي رامي صبري في وفاة شقيقه

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تقديم واجب العزاء للفنان رامي صبري في وفاة شقيقة الأصغر.



وغردت شيرين عبد الوهاب على تويتر قائلة "‏خالص العزاء للأخ و الصديق رامي صبري في وفاة شقيقه كريم صبري الله يرحمه و يصبركم، و اعتذر عن عدم الحضور لتواجدي خارج القاهرة".



وسادت حالة من الحزن على الفنان رامي صبري، أثناء تشييع جثمان شقيقه داخل مسجد الشرطة بأكتوبر بعد أداء صلاة الجنازة عليه بحضور عدد من الفنانين والأهل والأقارب.

وتوفي كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، بعد أن غرق في ترعة المريوطية، حيث ألقى بنفسه هناك هربا من مصحة لعلاج الإدمان.