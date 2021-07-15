عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب تعزي رامي صبري في وفاة شقيقه

صدى البلد

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تقديم واجب العزاء للفنان رامي صبري في وفاة شقيقة الأصغر. 
 

وغردت شيرين عبد الوهاب على تويتر قائلة "‏خالص العزاء للأخ و الصديق رامي صبري في وفاة شقيقه كريم صبري الله يرحمه و يصبركم، و اعتذر عن عدم الحضور لتواجدي خارج القاهرة".
 

وسادت حالة من الحزن على الفنان رامي صبري، أثناء تشييع جثمان شقيقه داخل مسجد الشرطة بأكتوبر بعد أداء صلاة الجنازة عليه بحضور عدد من الفنانين والأهل والأقارب.

 

وتوفي  كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، بعد أن غرق في ترعة المريوطية، حيث ألقى بنفسه هناك هربا من مصحة لعلاج الإدمان.

شيرين عبد الوهاب رامي صبري الفنان رامي صبري الفنانة شيرين عبد الوهاب شقيق الفنان رامي صبري

ترشيحاتنا

ناجي جدو: عاملان لترجيح كفة الأهلي أمام كايزر تشيفز

استقر عند مجسم ذيل حوت.. قطار أنفاق ينجو من حادث سرعة مرعب

حكومة تونس تزف بشرى حول السيطرة على فيروس كورونا

المعاينة الأولية في حريق عقار الطالبية: تفحم 5 محلات ومعرض وواجهة 4 طوابق

بعد مرور 4 ساعات.. الدفاع المدني ينقذ عقار الطالبية من كارثة النيران.. صور

لامبورجيني افينتادور LP780 الجديدة تشارك بسباق تل جودوود للسرعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

غدا ولمدة 7 ساعات.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة| التوقيت والأماكن

الراجل هو اللي المفروض يتكسف.. قمر اللبنانية تدافع عن حملها من مجهول

استمرار تصاعد ألسنة اللهب.. الإطفاء تحاول السيطرة على حريق عقار الطالبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ