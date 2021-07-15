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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اعتزال نجم مصر والزمالك السابق.. آخر كلام في صفقة انتقال رحيمي للأهلي.. شوقي السعيد: وليد سليمان اكثر لاعب مؤذي في مصر والأهلي يحميه.. لبيب: الزمالك بطل القرن الحقيقي

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية والتي جاءت كالتالي:-

 اكتساح أهلاوي بقيادة الخطيب..ترتيب هدافي الأندية المصرية بالمسابقات الإفريقية

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه والثانية على التوالي ومواصلة التربع على عرش الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة وتوسيع الفارق مع غريمه التقليدي الزمالك ومازيمبي الكونغولي إلى 5 ألقاب.

شوقي السعيد: وليد سليمان أكثر لاعب "مؤذي" وقميص الأهلي يحميه
 

قال شوقي السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، إنه سيكون أسعد شخص في العالم عندما يخسر الأهلي في  نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

حمادة طلبة يعلن اعتزاله كرة القدم ويكشف أولى خطواته المستقبلية
 

أعلن حمادة طلبة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، اعتزاله لعب كرة القدم نهائيًا، وكشف عن أولى خطواته القادمة.

 

على خطى مرتضى منصور.. لبيب: الزمالك بطل القرن والكاف سلب اللقب
 

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، على أن ملف لقب نادي القرن الـ 20 في قارة أفريقيا لم يتم غلقه كما يتصور البعض.

آخر كلام .. الرجاء المغربي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع رحيمي
 

كشف رشيد الأندلسي رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي عن حقيقة غلق باب التفاوض حول رحيل الثنائي سفيان رحيمي وبن مالانجو حتى انتهاء الموسم الجاري.

أخبار الرياضة الرياضة المصرية الخطيب الأهلى وليد سليمان مرتضى منصور الزمالك الرجاء المغربي سفيان رحيمي

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اعتزال نجم مصر والزمالك السابق.. آخر كلام في صفقة انتقال رحيمي للأهلي.. شوقي السعيد: وليد سليمان اكثر لاعب مؤذي في مصر والأهلي يحميه.. لبيب: الزمالك بطل القرن الحقيقي

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