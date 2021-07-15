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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تريزيجيه عبر إنستجرام: "بين العزيمة والهزيمة حرف واحد فقط"

صدى البلد

شارك محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصوره له 
 

وعلق تريزيجيه قائلا: ‬‏‏" بين العزيمة والهزيمة حرف واحد فقط .. لكنه يغير اتجاه الحياة ".
 

حل محمود حسن تريزيجيه نجم فريق أستون فيلا، ضيفا على قناة النادي الأهلي، الاسبوع  الماضي حيث كشف العديد من الإصرار مع بدايته مع النادي الأهلي رحلة احترافه في أوروبا.
 

وقال تريزيجيه ، في تصريحات تليفزيونية: بعد الأهلي مفيش كورة، صعب تمثيل فريق آخر غير بطل القرن؛ لأنه صاحب فضل علي.

وأكمل تريزيجيه :  ناشئ النادي الأهلي يفهم أكثر من أي لاعب تاني قيمة الأهلي وحلمي أن أعود للقلعة الحمراء بعد انتهاء مسيرتي الاحترافية.

أبرز تصريحات تريزيجيه عبر قناة النادي الأهلي:-
معاناة تريزيجيه في بدايته:

وحكي تريزيجيه عن معاناته مع كرة القدم في صغره قائلا : كنت أنام في مسجد النادي قبل التدريب ساعتين حتي استريح من مواصلات كفر الشيخ للقاهرة وكنت انام في المواصلات حاضن جزمة الكرة وعمرى كان 10 سنوات فقط.

وأوضح :  قضيت فترة ثلاث سنوات ونصف اتدرب مع الأهلي بعد الغاء فرقتي السنية وكان معي كهربا ولكنه انتقل الي انبي في ذلك الوقت .

إنقاذ تريزيجيه من التجنيس:

أشار تريزيجيه:" في  بداية لعبي كرة القدم، كانت الأمور صعبة للغاية، وفكرت في التجنيس إلا أن علي ماهر أنقذني وأعادني للملاعب مرة أخري وجدد حلم اللعب للنادي الأهلي بداخلي.

تابع:" “بعد الأهلي مفيش كورة، صعب تمثيل فريق آخر غير بطل القرن؛ لأنه صاحب فضل علي.
 

الأهلى فريق محمود حسن تريزيجيه النادي الأهلي فريق أستون فيلا

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