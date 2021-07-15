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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يعلق على تواجده بالبعثة الأوليمبية المصرية طوكيو 2021

صدى البلد

شارك الفنان تامر حسني متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة له  من مؤتمر  البعثة الأوليمبية المصرية.
 

وعلق تامر حسني على الصورة قائلا "من مؤتمر البعثة الأوليمبية المصرية طوكيو 2021 ".
 

وحقق فيلم “مش أنا”  للفنان تامر حسني منذ طرحه بدور العرض، إيرادات اجمالية بلغت قيمتها اكثر من 25 مليونا و105 آلاف جنيه.
 

ونجح فيلم “مش أنا” لـ تامر حسني، في تحقيق انتعاشة كبيرة بدور العرض بعد عرضه فى ظل الظروف التى تمر بها السينما بسبب انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها دور العرض.

 

ويعتبر فيلم مش أنا هو العمل السينمائي الأول من نوعه الذي يتم تصويره بين السعودية ومصر، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية.
 

فيلم مش انا الفنان تامر حسني تامر حسني

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