تامر حسني يعلق على تواجده بالبعثة الأوليمبية المصرية طوكيو 2021

شارك الفنان تامر حسني متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة له من مؤتمر البعثة الأوليمبية المصرية.



وعلق تامر حسني على الصورة قائلا "من مؤتمر البعثة الأوليمبية المصرية طوكيو 2021 ".



وحقق فيلم “مش أنا” للفنان تامر حسني منذ طرحه بدور العرض، إيرادات اجمالية بلغت قيمتها اكثر من 25 مليونا و105 آلاف جنيه.



ونجح فيلم “مش أنا” لـ تامر حسني، في تحقيق انتعاشة كبيرة بدور العرض بعد عرضه فى ظل الظروف التى تمر بها السينما بسبب انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها دور العرض.

ويعتبر فيلم مش أنا هو العمل السينمائي الأول من نوعه الذي يتم تصويره بين السعودية ومصر، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية.

