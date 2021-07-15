حدث ليلا..الصحة: تسجيل 89 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. تكبيرات وجرادل وسلم.. مشاهد من نيران حريق عقار الطالبية

نشر صدى البلد عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

الصحة: تسجيل 89 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 6 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1005 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 220530 حتى اليوم.

الدفاع المدني يواصل عمليات تبريد محلات عقار الطالبية.. صور

تباشر وحدات الدفاع المدني عمليات التبريد للسيطرة تماما على حريق المحلات التجارية بعقار الطالبية.

المعاينة الأولية في حريق عقار الطالبية: تفحم 5 محلات ومعرض وواجهة 4 طوابق

كشفت المعاينة الأولية والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في حريق محلات تجارية أسفل برج بمنطقة الطالبية، عن تفحم واجهة ٤ طوابق من العقار.

بعد مرور 4 ساعات.. الدفاع المدني ينقذ عقار الطالبية من كارثة النيران.. صور

أنقذت وحدات الدفاع المدنية عقار منطقة الطالبية من كارثة محاصرة النيران للطابقين الأرضي والأول به.



شوقي السعيد: وليد سليمان أكثر لاعب "مؤذي" وقميص الأهلي يحميه

قال شوقي السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، إنه سيكون أسعد شخص في العالم عندما يخسر الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

استمرار تصاعد ألسنة اللهب.. الإطفاء تحاول السيطرة على حريق عقار الطالبية

تواصل قوات الدفاع المدني بالجيزة، عمليات السيطرة على النيران المتصاعدة من داخل محلات تجارية أسفل عقار في الطالبية.

تكبيرات وجرادل وسلم.. مشاهد من نيران حريق عقار الطالبية

دقت الساعة الواحدة صباحا.. تعالت الصرخات يمينا ويسارا، وامتلأت الشرفات بأهالي حالهم الذعر، تنطق ألسنتهم أدعية لله، أعينهم اغرورقت بالدموع، في مشهد لا يعلو فيه صوت فوق صوت السنة اللهب، لا يُري فيه إلا أدخنة متصاعدة تكاد تُخفي معالم عقار شاهق بثلاثة عشر طابقا.

بعد فضحهم على فيس بوك.. الشرطة تضبط 12 تاجر مخدرات في مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بإحدى الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) متضمناً مقطعين مصورين تضرر خلالهما صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص بمنطقة زهراء مدينة نصر (بالقاهرة) بالتعاطي والإتجار في المواد المخدرة.

روبي تكشف حقيقة منع دخول المحجبات حفلها بـ الساحل الشمالي

أعلنت الفنانة روبي عن موعد حفلها المقبل في افتتاح أحد نوادي الساحل الشمالي أمام مدينة العلمين، الذي يقام يوم 16 يوليو الجاري أي بعد يومين.

بث مباشر..مخاوف من كارثة عقار فيصل.. إخلاء سكان حريق الطالبية بـ السلم الهيدروليكي

وسط مخاوف من تكرار كارثة حريق عقار فيصل، تباشر وحدات الدفاع المدني وقوات الإنقاذ جهودها باستخدام السلالم الهيدروليكية لاخلاء سكان عقار الطالبية الذي يشهد حريق هائل في محلات تجارية اسفله، وذلك بعد ارتفاع النيران للطابق الثالث.



بث مباشر.. ألسنة اللهب تصل الطابق الثالث في عقار حريق الطالبية

يقدم “صدى البلد” بث مباشر لحريق الطالبية فيصل.

خدمة جديدة للحجاج تطلقها السعودية هذا العام

تبدأ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، غداً (الخميس)، تفعيل خدمة الرد الآلي للإجابة عن الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالحج على مدار الساعة بـ 8 لغات.