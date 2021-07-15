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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

مصر ترصد انخفاضا متواصلا للإصابات اليومية بـ كورونا وإيران ترهن المحادثات النووية في فيينا بتولي رئيسي سلطاته رسميا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

مصر .. وزيرة الصحة تطلق المشروع القومي للتبرع ببلازما الدم
وزير الدفاع الروسي: جربنا في سوريا أكثر من 320 نوعا من الأسلحة
مجلس الأمن يمدد بالإجماع مهمة البعثة الأممية في اليمن
الصحة العراقية تعلن الحصيلة الرسمية لضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي
تونس تتوقع السيطرة على كورونا أكتوبر المقبل
الجيش الإسرائيلي يعتقل عشرات من طلبة جامعة بيرزيت
إيران: لن نستأنف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة قبل تولي رئيسي السلطة
روحاني: إيران يمكنها تخصيب اليورانيوم بنقاء 90%

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت عن خروج 1005 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 220530 حتى الأربعاء.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 6 حالات جديدة.

وقالت "الأنباء" إن وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أعلنت إطلاق المشروع القومي للتبرع بالبلازما ضمن المبادرة الرئاسية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، حيث قالت إن جائحة فيروس كورونا أثبتت أهمية توطين الصناعات الدوائية بمختلف أنواعها بالدول لتحقيق الأمن الصحي لمواطنيها، مشيرة إلى تدشين العمل بـ6 مراكز لتجميع البلازما في 5 محافظات على مستوى الجمهورية لاستقبال المتبرعين.

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على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أعلن أن العسكريين الروس جربوا خلال العملية العسكرية في سوريا أكثر من 320 نوعا من مختلف الأسلحة.

وذكرت "القبس" أن مجلس الأمن صوت أمس بالإجماع على تمديد مهمة البعثة الأممية في اليمن، فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اختيار الدبلوماسي السويدي هانز جروندبرج، لشغل منصب المبعوث الخاص إلى اليمن خلفا للبريطاني مارتن جريفثس، الذي أنهى مهامه آخر يونيو الماضي.

وقالت "الجريدة" إن وزارة الصحة العراقية، أعلنت لحصيلة الرسمية لضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار، حيث قالت: "بعد اتمام إجراءات الدفاع المدني والطب العدلي في المحافظة، فإن مجموع شهداء حادثة مستشفى الإمام الحسين عليه السلام، بلغ 39 شهيدا معلوم الهوية، و21 مجهول الهوية".

وأشارت "الأنباء" إلى أن السلطات التونسية، رجحت السيطرة على تفشي الفيروس في شهر أكتوبر من العام الجاري.

وأفادت "الوطن" بأن الجيش الإسرائيلي قال أمس إنه اعتقل العشرات من طلبة جامعة بيرزيت خلال وجودهم في قرية ترمسعيا شمال شرق رام الله في الضفة الغربية.

دوليًا، نقلت "الوطن" عن مصادر دبلوماسية قولها إن إيران ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات حول إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي قبل أن يتولى الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، السلطة، مشيرةً إلى أن إيران نقلت هذا الموقف للمسؤولين الأوروبيين الذين يعملون وسطاء في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

ونقلت "الراي" عن الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني قوله إن طهران يمكنها تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء تصل إلى 90 % إذا احتاجت لذلك.

 

 

الكويت مصر كورونا ايران فيينا رئيسي سوريا

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