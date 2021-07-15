فتاة تنتقم من خطيبها بـ 49 مخالفة مرور بسيارته

بطريقة غريبة انتقمت من خطيبها السابق، امرأة صينية تدعى "لو" تعمدت تجاوز 49 إشارة مرور حمراء بسيارة خطيبها السابق "كين" لتتراكم عليه الغرامات المالية وتسبب له متاعب بعدما تركها وارتبط بأخرى.

تناولت قناة "الغد"، في تقرير مصور القصة كاملة، حيث طلبت"لو" من صديق لها أن يستأجر سيارة خطيبها السابق وقادتها في جولات ماراثونية استمرت ليومين متعمدة ارتكاب المخالفات المرورية قبل أن توقفها الشرطة التي وجدت أن السيارة مسجلة باسم "كين".

وعقب خضوعها للاستجواب اعترفت أنها وضعت خطة للانتقام منه بتسجيل غرامات مالية ضخمة على سيارته.

واتضح لاحقا أن مؤامرة الانتقام شملت تورط "تشو" الذي تلقى وعدا من الخطيبة الغاضبة بالارتباط به بدلا من صاحب السيارة.