الحريري يقدم تشكيلة حكومته بعد عودته من مصر.. ليبيا على مائدة مجلس الأمن اليوم.. وواشنطن تعلن موعد إجلاء المتعاونين الأفغان.. الأبرز في صحف الإمارات

الرئيس السيسي يؤكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري

الحريري يقدم لعون تشكيلة حكومية من 24 وزيرا اختصاصيا

البرهان: حريصون على استقرار إثيوبيا ودول المحيط الإقليمي

إجراء جراحة طارئة محتملة للرئيس البرازيلي

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، واهتمت بعقد مجلس الأمن اليوم جلسة بشأن ليبيا.

في الشأن المصري، أبرزت صحيفة "الخليج" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشدداً على أهمية الاستمرار في التنسيق المشترك الحثيث بين كافة الدول العربية؛ لمواجهة التحديات التي تموج بها المنطقة؛ وذلك على خلفية ما تزخر به الدول العربية من طاقات وقدرات ضخمة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي استقبل، أمس الأربعاء، مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين مصر والكويت في جميع المجالات، لاسيما على المستوى البرلماني، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.

في الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن رئيس الحكومة المكلف في لبنان سعد الحريري تقدم، أمس الأربعاء، للرئيس اللبناني العماد ميشال عون بتشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيراً من الاختصاصيين.

وتوجه الرئيس الحريري إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون بعد عودته من مصر حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري وتناولت اللقاءات آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الرئيس الحريري بعد لقائه الرئيس عون "تقدمت لرئيس الجمهورية بتشكيلة من 24 وزيراً من الاختصاصيين بحسب المبادرة الفرنسية وبحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري".

ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن رئيس مجلس الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس، تأكيده أن الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة، وذلك لدى لقائه مبعوثة الاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي دانيت ويبر.

وقال البرهان: إن الحكومة الانتقالية حريصة على الاستقرار التام في دول المحيط الإقليمي، وتعمل على استقرار الأوضاع في الجارة إثيوبيا، مؤكدا أن الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة، مشيرا إلى مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في هذا الخصوص.

وقالت صحيفة "البيان" إن مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة خاصة رفيعة المستوى على مستوى وزراء الخارجية حول المسار السياسي بليبيا، ينتظر أن يحضرها رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وستشهد الجلسة التي سترأسها فرنسا مناقشة الوضع في ليبيا، بما في ذلك ما يدور في ملف الانتخابات وما يحدث في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى ملف إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات المسلحة، كما سيهتم بمخرجات مؤتمر برلين 2 الذي عقد في 23 يونيو الماضي، وفشل ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

وبحسب موقع "24" الإخباري، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية مساء أمس العشرات من ناشطي حماس في عملية مشتركة لجيش الدفاع وحرس الحدود وجهاز الأمن العام (الشاباك) في منطقة ترمسعيا قرب رام الله، وتمت إحالتهم للتحقيق.

وقال الناطق بلسان جيش الدفاع بحسب هيئة البث الإسرائيلية إن المعتقلين هم من الكتلة الطلابية الحمساوية في جامعة بيرزيت.

دوليًا، ذكرت "الإمارات اليوم" أن الولايات المتحدة تبدأ في الأسبوع الاخير من يوليو إجلاء الأفغان الذين ساعدوا الجيش الأمريكي وعائلاتهم بواسطة طائرات، وفق ما أعلن مسؤول أمريكي كبير الاربعاء.

وقال المصدر نفسه إن واشنطن "تطلق عملية للمساعدة في إعادة إسكان الأفغان المهتمين والمؤهلين لذلك ممن ساعدوا الولايات المتحدة وحلفاءها" وقدموا طلباً للحصول على تأشيرة خاصة، مذكرا بأن هذا الأمر يستند إلى وعد للرئيس جو بايدن.

ونقلت "البيان" عن السلطات البرازيلية إنه تم نقل الرئيس جايير بولسونارو إلى مدينة ساو باولو لإجراء عملية جراحية طارئة محتملة. وتم نقل بولسونارو بسيارة إسعاف من المستشفى العسكري في برازيليا إلى قاعدة جوية، وفقا لما أظهرته لقطات من التليفزيون البرازيلي أمس الأربعاء. وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئاسة أنه تم تشخيص إصابته على أنها انسداد معوي.

وبحسب "الخليج"، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته واشنطن الأربعاء، أن الصين هي في آن واحد «شريك» ضروري للعالم الغربي و«خصم» له.

وقال لودريان: «إن الصين تغيّرت، مستشهداً بخطاب الرئيس شي جين بينج ذي المحتوى العدواني خلال مئوية الحزب الشيوعي الصيني. وأضاف في مؤتمر نظمته مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: أن لبكين أهداف هيمنة، وأردف ربما أبطأنا في استيعاب هذا التطور».