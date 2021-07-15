هدوء نسبي في حالة المرور اليوم الخميس.. تفاصيل

الحالة المرورية

قال محمد صابر، محرر الشئون المرورية، إن معدلات السير والحركة المرورية منذ حوالي ساعة وربع على معظم المحاور، تتراوح ما بين 60 إلى 65%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن هناك هدوءا مروريا نسبيا على كافة محاور محافظات الوجه البحري والقبلي والطرق المؤدية إليهم.

وتابع أن قطاعات الطرق الدائرية بالقاهرة الكبرى مازالت حتي الآن تعمل بشكل مرضي وطبيعي، عدا مناطق الأعمال وتشمل أعلى منطقة الخصوص المتجه إلى نفق السلام.

وأشار إلى أنه بدأت الأحجام تتوافد بمحور 26 يوليو فى إتجاه أكتوبر والشيخ زايد المتجه إلى ميدان لبنان.