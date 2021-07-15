لجميع الأعمار.. تمارين لتقوية عضلات الصدر والأكتاف.. فيديو

تمارين لتقوية عضلات الصدر

تمارين تناسب كل الأعمار لتقوية عضلات الصدر والأكتاف، عرضها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس 15-7-2021 ، باستخدام طرق ووضعيات جديدة على الأرض، وهي مفيدة لتقوية عضلات الجسم .

أوضحت كوتش " سارة " ، أننا يمكن أن نستبدل الدمبلز بزجاجات مياه ، مؤكدة أننا يمكن أن تمارس هذه التمارين فى المنزل ولا يشترط ممارستها فى الجيم .

وأشارت إلى أن تمارين " الدمبلز " ، تحرق الدهون وتقوى عضلات الجسم ، وتحسن من حالتنا المزاجية وتجعلنا قادرين على حمل الأشياء الثقيلة .

وتابعت أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، موضحة أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

تعاني العديد من السيدات والرجال من مشكلة ضعف عضلات الصدر، ولتقويتها يمكن الإستعانة ببعض التمارين الخفيفة والتي لاتستغرق وقتاً طويلاً .



وقدمت المدربة سارة حسين من خلال برنامج صباح البلد بعض التمارين الرياضية المهمة لتقوية عضلات الصدر ، والتي يمكن تطبيقها بسهولة في المنزل بالإستعانة ببعض الأوزان الخفيفة والثقيلة بالتبادل .

تمارين كمال الاجسام بالدمبل



و يختار العديد من الأشخاص تمارين كمال الاجسام بالدمبل. نظرًا لأن هذه لا تتطلب الذهاب إلى صالة الرياضة يمكن أن تكون التمارين التي تستخدم فيها الدامبل طريقة فعالة لتقوية عضلاتك.

حيث أن تمارين كمال الأجسام بالدمبل مناسبة أيضا للمبتدئين الذين يرغبون في بدء برنامج التدريب والأشخاص الذين يريدون أداء التمارين بمعدات بسيطة دون الحاجة إلى الذهاب للصالة الرياضية.

وضع في اعتبارك أنه من الجيد التركيز على استهداف جميع مناطق الجسم. معظم التمارين في هذه المقالة لن تؤدي إلى عزل منطقة واحدة بالكامل، بل ستعمل على استهداف جسمك بالكامل.

قم بأداء تمارين كمال الاجسام بالدمبل لمدة تتراوح من 30 إلى 40 دقيقة، أربع مرات في الأسبوع. اسمح بالراحة لمدة يوم كامل على الأقل بين الجلسات.