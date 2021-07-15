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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس حدائق الحيوان: انتهاء الاستعدادات لاستقبال الجمهور خلال أيام عيد الأضحى

صدى البلد

أكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الدكتور محمد رجائي انتهاء حديقة حيوان الجيزة استعداداتها لاستقبال للجمهور خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال رجائي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه تم زيادة المساحات الخضراء بحديقة حيوان الجيزة وإقامة العديد من أعمال التجديدات.. مشيرا إلى بعض الألعاب الترفيهية التي تم افتتاحها مؤخرا مثل البدالات المائية وحديقة الحيوان الأليفة.

وأضاف أن حديقة الحيوان الأليفة تعتبر من أهم مصادر السعادة للأسرة المصرية، حيث يوجد تفاعل مباشر بين الزائر والحيوان.. لافتا إلى وجود فقرة تعليمية للأطفال من خلال تعليمهم كيفية التعامل والتصوير وإطعام الحيوانات، وعدم إيذاء الحيوانات.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إلى أن هناك منطقة ملاهي ترفيهية على أعلى مستوى، كما تم صيانة دورات المياه، ووجود شركة أمن وفرقة نظافة على أعلى مستوى.. موضحا أن عمال الحديقة لديهم خبرة كبيرة، سواء كان في حماية الحيوان أو حماية أي زائر من الحيوانات.

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