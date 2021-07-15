عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولاية نيوجرسي الأمريكية.. حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية

حملة لمنع تفريغ حمولة
حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية

بدأت التحضيرات لمنع سفينة شركة "زيم" الإسرائيلية من الرسو وتفريغ حمولتها في ميناء مدينة اليزابث في ولاية نيوجيرسي الأمريكية مطلع الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا لحملات إيقاف السفن الإسرائيلية ومنعها من التفريغ حمولتها التي انطلقت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقام خلالها المتضامنون من منع تفريغ حمولتها في ولايتي واشنطن وكاليفورنيا.

إسرائيل تسجل 765 إصابة جديدة بـ كورونا

خوفاً من إيران.. وزير جيش إسرائيل يطالب بزيادة الميزانية ا

وكانت سلطات مدينة سياتل بولاية واشنطن قد اعتقلت نحو 10 متظاهرين قبل ثلاثة أسابيع حاولوا منع تفريغ سفينة إسرائيلية تسلّلت خلسة في ساعات الصباح الباكر للميناء.

يشار إلى مئات المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية قد تجمعوا الشهر الماضي في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية لمنع سفينة شحن إسرائيلية من تفريغ حمولتها فيه.

ولاية نيوجيرسي أمريكا سفينة إسرائيلية أركان إسرائيل حملة

موضوعات متعلقة

إسرائيل تسجل 765 إصابة جديدة بـ كورونا

خوفاً من إيران.. وزير جيش إسرائيل يطالب بزيادة الميزانية ا

ترشيحاتنا

تداول صور أسئلة جغرافيا الثانوية العامة بعد توزيعها داخل اللجان

تعاقدات بـ 26 مليون دولار..التجارة تعلن نتائج البعثة التجارية الأولى للكاميرون والسنغال

مدافع الزمالك السابق: سأشجع كايزر تشيفز أمام الأهلي

3000 صاروخ علي تل ابيب.. إسرائيل تستعد للحرب القادمة مع حزب الله

أسعار اللحوم اليوم الخميس 15 يوليو 2021

انفوحراف .. مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر أكثر دول العالم أمانًا في 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

إجراءات مشددة لـ الحكومة .. حال ارتكاب هذه المخالفات في عيد الأضحى

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ