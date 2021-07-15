بولاية نيوجرسي الأمريكية.. حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية

بدأت التحضيرات لمنع سفينة شركة "زيم" الإسرائيلية من الرسو وتفريغ حمولتها في ميناء مدينة اليزابث في ولاية نيوجيرسي الأمريكية مطلع الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا لحملات إيقاف السفن الإسرائيلية ومنعها من التفريغ حمولتها التي انطلقت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقام خلالها المتضامنون من منع تفريغ حمولتها في ولايتي واشنطن وكاليفورنيا.

وكانت سلطات مدينة سياتل بولاية واشنطن قد اعتقلت نحو 10 متظاهرين قبل ثلاثة أسابيع حاولوا منع تفريغ سفينة إسرائيلية تسلّلت خلسة في ساعات الصباح الباكر للميناء.

يشار إلى مئات المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية قد تجمعوا الشهر الماضي في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية لمنع سفينة شحن إسرائيلية من تفريغ حمولتها فيه.