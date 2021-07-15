معرض القاهرة الدولي للكتاب يختتم فعالياته اليوم.. يتصدر نشرة صباح البلد

نشرة صباح البلد

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مجموعة من التقارير والأخبار المتنوعة من الصحف والمواقع المحلية والعالمية، اليوم، الخميس:

ومن أبرز تلك المانشيتات :

اليوم.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يختتم فعالياته

أقيم معرض الكتاب هذا العام في ظل ظروف استثنائية و تحديات كبيرة بسبب وجود فيروس كورونا بالإضافة إلى اقتراب عيد الأضحى المبارك و امتحانات طلاب الثانوية العامة مما ادي الي قلق كبير لدور النشر من المعرض و نجاحه.

يقول محمد قنديل مسئول دار ملهمون للنشر و التوزيع ان المعرض حقق نجاحا كبيرا وتحدي قاموا بمواجهته واحيوا دور النشر فتوقفوا لمدة عام ونصف مما تسبب في ضرر كبير لكثير من الاسر و لكن المعرض احيي الثقافة من جديد واعطي جرعة امل دور النشر و الكتاب.

ويوضح ان دور النشر لم تحقق مبيعات مثل كل عام بحكم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا بالإضافة إلى وجود امتحانات ثانوية عامة و أوقات مصايف للكثير من الأسر.





وتشارك دار ملهمون ب ٨٥ إصدارا جديدا حقق إقبالا كبيرا بسبب الأعمال الجديدة التي جذبت شريحة كبيرة من القراء في مصر.

الأهلي يواصل مرانه فى المغرب استعدادا لنهائي أفريقيا

دشن عدد من جماهير النادي الأهلي عبر تويتر هاشتاج #العاشرة_لشهداء الأهلي دعما للنادي الأهلي في مباراة النهائي الأفريقي التي ستقام مساء السبت القادم .



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏مرة أخرى مرة أخرى لكي تهتز القاهره لكي تهتز مصر لكي تهتز القارة باكملها لكي نُسُمع العالم ضجيجنا #العاشره_لشهداء_الاهلي" و "‏قاتلوا من اجل الاهلي قاتلوا من اجل من ضحوا بأرواحهم من اجل الاهلي ‎#العاشره_لشهداء_الاهلي".





وقال آخرون "‏دي بطولة الشهداء لا نسمح بتفريط بيها نقدمها لي روح الشهداء ‎#العاشرة_لشهداء_الاهلي " و "‏‎#العاشره_لشهداء_الاهلي بسم الله المجد الشهدا والعاشره لارواحهم الغاليه ".



بعثة المنتخب الأوليمبي تتوجه إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد