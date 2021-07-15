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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوحراف .. مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر أكثر دول العالم أمانًا في 2021

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إنفوجراف جديدًا تحت عنوان "مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر أكثر دول العالم أمانًا في 2021".

ووفقًا للإنفوجراف، نجحت مصر في التقدم 38 مركزًا رُغم زيادة عدد الدول على المؤشر هذا العام، وكذلك رغم جائحة كوفيد-19 وما خلفته من أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات على مستوى دول العالم، والتي أعادت ترتيب دول العالم على المؤشر في 2021، حتى إن كثيرًا من القوى الاقتصادية الكبرى في العالم أصبحت بؤرة للوباء؛ حيث جاءت الولايات المتحدة بعد مصر في المرتبة الـ 71، والبرازيل في المرتبة الـ 129، وغيرهما.

لتأتي مصر في المرتبة الـ 65 عالميًّا خلال عام 2021 ضمن 134 دولة، مقارنة بالمرتبة الـ 103 من بين 128 دولة في 2019. فيما كانت أيسلندا، والإمارات، وقطر، أعلى 3 دول عالميًّا على المؤشر في 2021. 

كما يتضمن مؤشر "أكثر دول العالم أمانًا" 3 عوامل رئيسة، وهي: الأمن الشخصي، والحروب، والكوارث الطبيعية متضمنة الأمان من خطر العدوى بفيروس كورونا.

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