صحف السعودية.. إرسال مساعدات طبية ووقائية لتونس.. إعطاء 21 مليون جرعة من لقاحات كورونا.. انفجار عرضي لمخلفات ذخائر بالخرج

صحف السعودية :

مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي تحمل أجهزة طبية ووقائية لتونس

وزارة الصحة: إعطاء 21 مليون جرعة من لقاحات كورونا عبر 587 مركزًا

انفجار عرضي لمخلفات ذخائر بالخرج

ظهر اليوم: الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم الخميس على العديد من الموضوعات المحلية والدولية، وقالت صحيفة عكاظ أنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أولى طلائع الجسر الجوي السعودي للجمهورية التونسية الشقيقة؛ للإسهام في مكافحة انتشار فايروس كورونا، وذلك استجابة لطلب الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الذي أبداه خلال مكالمته مع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وانطلقت طائرتان تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى تونس وعلى متنهما أجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية.

وتأتي هذه المساعدات تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين.

فى صحيفة عاجل أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن عدد اللقاحات المعطاة ضد فيروس كورونا بالمملكة، وصل إلى 21 مليون جرعة، عبر 587 مركزًا بجميع المناطق.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه بفضل الله، أكثر من (21,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة.

وطالبت المواطنين والمقيمين بأخذ الخطوة وتلقي اللقاح والتسجيل الآن عبر تطبيق (صحتي) .

صحيفة الجزيرة صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بوقوع انفجار عرضي عند الساعة (0510) من صباح أمس الأربعاء، الموافق 14 يوليو 2021م، بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، والمخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام. وأضاف العميد المالكي أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر ويجري متابعة الحادث العرضي من جهات الاختصاص.

وفى صحيفة الوئام تشهد سماء مكة المكرمة اليوم (الخميس) التعامد الثاني للشمس والأخير هذه ‏السنة على الكعبة المشرفة، وقت أذان الظهر في المسجد الحرام؛ إذ ستكون ‏الشمس على ارتفاع حوالي 90 درجة عند الساعة 12:27 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الشمس ‏تتعامد على الكعبة المشرفة بسبب ميل محور دوران الأرض بزاوية ‏قدرها 23.5 درجة، والذي يؤدي إلى انتقال الشمس “ظاهريا” بين مداري ‏السرطان شمالاً والجدي جنوباً مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض ‏حول الشمس مرة كل سنة.‏

وأشار أبو زاهرة إلى أن كل المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من ‏‏23.5 درجة شمالاً أو جنوباً ترصد هذا الحدث مرتين في العام، ولكن في ‏أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان‎ .‎

وذكر أن ظاهرة تعامد الشمس تُستخدم لمعرفة اتجاه القبلة خاصة في ‏المناطق البعيدة عن مدينة مكة في الدول العربية والإسلامية وكل المناطق ‏التي تكون فيها الشمس فوق الأفق، فمن خلال استخدام قطعة من أي نوع ‏مثبتة بشكل عمودي وبمراقبة ظلها لحظة التعامد فإن الاتجاه المعاكس ‏لامتداد الظل يشير مباشرة نحو مكة‎.

يشار إلى أن تعامد الشمس الأول حدث هذا العام في شهر مايو الماضي أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان، وسوف تعود وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو 2022.