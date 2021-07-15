محمد يوسف يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز

حذر محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق الأهلي، لاعبي الأحمر، من الثقة الزائدة، قبل مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له، بعد غد، السبت، على ملعب محمد الخامس، في الدار البيضاء، بالمغرب.

وقال محمد يوسف في تصريحات لبرنامج “ مع شوبير” الإذاعي:" في البداية أريد تحذير لاعبي الأهلي من نغمة الثقة السائدة حاليا، لأن كايزر تشيفز فريق مميز".

وتابع محمد يوسف:" اعتقد أن تركيز موسيماني سينصب على تسجيل هدف مبكر، لأن وقتها سيضطر فريق كايزر تشيفز للتخلي عن الدفاع".

وأشار محمد يوسف:" موسيماني على دراية كبيرة بطريقة لاعب كايزر تشيفز، لكن على لاعبي الأهلي التحلي بالهدوء".

وأضاف محمد يوسف:" أرى أن الذهاب إلى الوقت الإضافي، ليس في صالح الأهلي، لأن نسبة الحظ تكون أعلى في هذا التوقيت، رغم أن الأهلي يمتلك حراس مرمى مميز مثل محمد الشناوي".

وأكمل:" الأهلي يتفوق على كايزر تشيفز في جوانب كثيرة، سواء في الدفاع أو مناطق تحضير الهجمة أو الجانب الهجومي".

الكاف يعلن عن مكافآت بطل دوري أبطال أفريقيا

في سياق آخر، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن الجوائز المالية للفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.



وأشار الموقع الرسمي للكاف إلى أن الفائز سيحصل على جائزة مالية قدرها مليوني ونصف دولار أمريكي، فيما يحصد الوصيف 1.25 مليون دولار أمريكي.



ويسعى الأهلي التتويج باللقب العاشر فى تاريخه والثاني على التوالى ، بعدما توج به النسخة الماضية بالفوز على الزمالك في النهائي بنتيجة 2-1.



ويعد ذلك هو النهائي الـ14 الذي يخوضه الأهلي في البطولة الأفريقية، بينما يلعب كايزر تشيفز هذا اللقاء للمرة الأولى في تاريخه.



