حملات مكثفة على الأسواق قبل عيد الأضحى بمطروح

شن فريق مفتشي الأغذية بإدارة الحمام الصحية تحت إشراف كبير المراقبين الصحيين أشرف محروس حملة مكثفة على الأسواق بمدينة الحمام.



وتم المرور على ١١ منشأة غذائية وسحب ٦ عينات من أنواع الأغذية المختلفة وتم تحرير ٤ محاضر مخالفة صحية كما تم إعدام ٢٠ كيلو جرام من الأغذية غير صالح للاستخدام الآدمي.



أكد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة أن ذلك يأتي في إطار اهتمام مديرية الصحة بمطروح بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وضبط الأسواق من أجل التأكد من جودة السلع المقدمة للمواطن ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي وخاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك حيث تم تكليف الدكتور شريف كامل مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمتابعة المرور على الأسواق للتأكد من سلامة السلع المعروضة.



وأضاف إلى قيام قادرة التثقيف الصحي بالمديرية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لأبنائنا طلاب الثانوية العامة بكافة لجان المحافظة لمواجهة اللامراض والأوبئة ومنع انتشار العدوي والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامة وتوافر المطهرات وقياس الحرارة والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية باللجان.

