قرار حاسم من دجلة بشان رحيل مهاجمه بعد عروض كبار الممتاز

قرر مسئولو نادى وادى دجلة غلق ملف البث فى العروض المقدمة لـ أحمد عاطف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية بعد ظهوره الجيد من الفريق بمسابقة الدوري .



واستطاع أحمد عاطف لفت الأنظار إليه نتيجة العروض الجيدة التى قدمها مع وادى دجلة فى الفترة الأخيرة ودوره الرئيسي فى الانتفاضة الجيدة التى حققها الفريق بمسابقة الدروى الممتاز والتى انعشت من فرص الفريق فى إمكانية البقاء بمسابقة الدورى وعدم الهبوط إلى دورى القسم الثانى .



وجاء قرار وادى دجلة بغلق ملف رحيل أحمد عاطف عن الفريق فى الوقت الحالى نتيجة المرحلة المقبلة الصعبة والفارقة فى بقاء الفريق بالدوري ، وطالب مسئولو دجلة اللاعب بالإلتزام الكامل مع الفريق وعدم الحديث عن أى عروض فى الوقت الراهن .



وعلى جانب أخر ، أعطى الجهاز الفنى لوادى دجلة بقيادة عبدالبقي جمال اللاعبين راحة مستغلا فترة توقف الدورى نتيجة انشغال منتخب مصر الأولمبي بخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو .



ويدرس الجهاز الفنى للفريق الدجلاوى الدخول فى معسكر مغلق خلال الفترة المقبلة بالعين السخنة لتحقيق أفضل إعداد ممكن قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز .