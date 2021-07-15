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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مسحة طبية لبعثة الأهلي في المغرب

فريق الأهلي
فريق الأهلي

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب، لمسحة طبية صباح اليوم الخميس، بمقر إقامة الفريق ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا قبل خوض المباراة النهائية أمام كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.


ويخضع أفراد بعثة النادي الأهلي للمسحة الطبية حسب تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قبل المباراة بـ48 ساعة.


يذكر أن قائمة الأهلي في المغرب، تضم 28 لاعباً، وهم:


حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. 


خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.


خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.


خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.


ويترأس بعثة الأهلي في المغرب، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.


وخاض الأهلي مرانه الأول أمس في المغرب، على ملعب «كهرماء» الذي يبعد عن مقر إقامة البعثة في مدينة الدار البيضاء قرابة 30 دقيقة.


وحرصت بعثة الأهلي على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا، وقامت بأعمال التعقيم لأدوات التدريب، والملعب قبل خوض المران.


ويواصل الأهلي استعداده لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء بعد غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب»، على استاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.
 

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