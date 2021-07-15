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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع جمعية الأورمان

محافـظ المنوفية : ذبح 30 عجل أضاحي وتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية

صدى البلد



اعلن اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان بأن الجمعية ستقوم بذبح (30) عجل بلدى خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة وذلك تحت رعاية محافظ المنوفية.


وأشار مدير عام جمعية الأورمان بأن عملية التوزيع ستشمل (30) قرية بمختلف مراكز محافظة المنوفية عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سيتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.


كما أوضح " شعبان " بأن الجمعية قد أطلقت مشروع صك الأضحية من الأورمان سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية للمساهمة في إدخال الفرحة على المضحى والتأكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وتفعيل المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكنية.


ومن جانبه قدم محافظ المنوفية أسمى آيات التهنئة القلبية لجميع أهالي وأبناء محافظة المنوفية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام بالأمن والسلام في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ المنوفية اخبار المحافظات جمعية الاورمان عيد الأضحى الاضاحى

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