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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد عبدالحفيظ: كرة القدم لا تعترف بالأسماء.. وجاهزون لمواجهة كايرز تشيفز

سيد عبد الحفيظ مدير
سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بـ الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وجميع الأمور مُستقرة تماماً في بعثة الفريق بالمغرب، وهناك حالة من التركيز بين الجميع؛ من أجل الفوز بلقب البطولة على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وقال مدير الكرة إن الأهلي يتدرب بقوة، وهناك حالة من التفاؤل بين جميع أفراد البعثة؛ من أجل العودة للقاهرة بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة.

وقال عبد الحفيظ: «نحترم تماماً فريق كايزر تشيفز،  ونرفض أي محاولات للتقليل منه لمجرد أنه لم يحصل من قبل على بطولة دوري أبطال إفريقيا».

وتابع عبد الحفيظ : «وصول فريق كايزر تشيفز لنهائي دوري أبطال إفريقيا وعلى حساب فرق كبيرة آخرها الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة يؤكد أن بطل جنوب إفريقيا قوي، ويقدم كرة جماعية، ولديه طموح هو الآخر من أجل حصد اللقب للمرة الأولى».

كرة القدم لا تعترف بالأسماء


وشدد مدير الكرة على أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء ولا بالتاريخ، وهناك دروس كثيرة في هذه النقطة، وعلينا أن نخوض مباراة النهائي الإفريقي بكل جدية وقوة، متسلحين بـ«شخصية الأهلي»؛ من أجل تحقيق اللقب الإفريقي الغالي، وإسعاد الجماهير التي تدعمنا دائماً.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، بعد غدٍ السبت، في التاسعة مساءً «بتوقيت القاهرة»، باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

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