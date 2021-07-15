شاهد.. لحظات إنقاذ أب وابنتيه من سيول جارفة بولاية أريزونا الأمريكية

نشر الحساب الرسمي لمقاطعة «جولدر رانش» بولاية أريزونا الأمريكية فيديو يرصد لحظات إنقاذ أب وابنتيه علقوا فوق سيارته بسبب السيول الجارفة التي ضربت المقاطعة.

عملية الإنقاذ

وفي موقف بطولي، تحرك رجال الإنقاذ لسحب الفتاتين الصغيرتين من على سقف المركبة، وإيصالهما إلى بر الأمان، ومن ثم مساعدة الأب على النجاة أيضًا.

وعلقت مقاطعة «جولدر رانش» على عملية الإنقاذ عبر حسابها في «تويتر» قائلة: «نشكر الله لأن أحدا لم يصب بأذى، حيث عاد الجميع إلى منازلهم سالمين».

فيضانات أخرى

جدير بالذكر أنه لقي ما لا يقل عن أكثر من 19 شخصًا مصرعهم في ألمانيا وبلجيكا في فيضانات عارمة، بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولتان.

وحسب وكالة «أسوشيتد برس» أعلنت السلطات في ألمانيا، اليوم الخميس، عن ارتفاع قتلى العواصف والأمطار الغزيرة التي شهدتها غرب البلاد، إلى 19 شخصا، وفقدان 50 آخرين.

ومن جانبه، قال متحدث باسم شرطة كوبلنز: «لدينا حاليًا عدد غير واضح من الأشخاص المتواجدين الذين يحتاجون إلى الإنقاذ».

ونشر الجيش الألماني جنودا لمساعدة السكان الذين تقطعت بهم السبل بعد أن تسببت الأمطار في عرقلة حركة القطارات والنقل البري والنهري في أكثر مناطق ألمانيا اكتظاظا بالسكان.

وتم إعلان حالة الطوارئ في راينلاند بالاتينات، حيث لم يكن من الممكن الوصول إلى العديد من المناطق بسبب الأمطار الغزيرة.