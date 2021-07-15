برلماني: رسالة مصر بشأن سد النهضة وصلت العالم كله

أكد الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب أن رسالة مصر بشأن ملف سد النهضة وصلت العالم كله بجميع دوله ومنظماته مشيراً الى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى وضع العالم كله أمام مسؤولياته بشأن ملف سد النهضة الاثيوبى.

وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم إن الدبلوماسية المصرية نجحت بكل كفاءة واقتدار فى أن تعبر عن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية بشأن رفضه وبشكل قاطع باى مساس من قريب أو بعيد بحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل وهذه القضية تمثل خطأً احمراً لكل المصريين مؤكداً ان الشعب المصرى كله منح الرئيس السيسى تفويضاً تاماً ومطلقاً ليتخذ مايراه من اجراءات من اجل الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل .

وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن المصريين يثقون ثقة كاملة ومطلقة فى الرئيس السيسى وحرصه فى الدفاع عن حقوق مصر وعدم التفريط فى نقطة مياه واحدة من مياه النيل مؤكداً ان جميع المصريين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وخلف قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.